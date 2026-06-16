Вратарь Кабо-Верде стал суперзвездой соцсетей после дебюта на ЧМ-2026

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья неожиданно стал популярнее после своих блестящих сейвов в матче против Испании. Сам голкипер был искренне удивлен этим.

Возинья, который в сезоне 2025/26 защищал ворота клуба Шавиш из второго португальского дивизиона, неожиданно стал звездой соцсетей. 40-летний футболист сам не поверил в эту новость, сообщает 24 Канал.

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Что удивило Возинью?

Перед игрой против Испании у ветерана-вратаря было около 50 тысяч подписчиков в Instagram.

Однако 15 июня он совершил семь сейвов в игре против Испании, помог своей команде не проиграть и получил награду лучшему футболисту матча.

Во время вручения награды журналистка сообщила ему, что на аккаунт уже подписалось около полутора миллионов пользователей. Спортсмен не скрывал удивления.

Реакция Возиньи, когда ему сообщили о популярности: смотрите видео

В настоящее время количество подписчиков в профиле вратаря Кабо-Верде продолжает расти. Сейчас там уже более 5,8 миллиона подписчиков.

Возинья: что известно об игроке?

На самом деле его зовут Жозимар Жозе Эвора Диаш, а сценическое имя Возинья с португальского языка означает "бабушка".

40-летний вратарь никогда не играл на уровне элитного дивизиона чемпионата Португалии или основных раундов еврокубков. Больше всего матчей Возинья провел в составе кипрского АЭЛ, где с 2018 по 2022 год сыграл 135 раз.

Сейчас его контракт с Шавишем заканчивается. Пока неизвестно, где голкипер сыграет в следующем сезоне.

Напомним, матч Испания – Кабо-Верде завершился со счётом 0:0. В следующем матче чемпионата мира Кабо-Верде встретится с Уругваем, а Испания попробует победить Саудовскую Аравию. На данный момент в группе H все четыре команды набрали по одному очку.