Возінья, який у сезоні 2025/26 захищав ворота представника другого португальського дивізіону клубу Шавиш, несподівано став зіркою соцмереж. 40-річний футболіст сам не повірив у цю новину, повідомляє 24 Канал.
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Що здивувало Возінью?
Перед грою проти Іспанії у вікового воротаря було близько 50 тисяч підписників в інстаграмі.
Однак 15 червня він здійснив сім сейвів у грі проти Іспанії, допоміг своїй команді не програти та отримав нагороду кращому футболісту матчу.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Під час вручення нагороди журналістка повідомила йому, що на акаунт уже підписалось близько півтора мільйона користувачів. Спортсмен не приховував здивування.
Реакція Возіньї, коли йому повідомили про популярність: дивіться відео
Наразі кількість фоловерів у профілі стража воріт Кабо-Верде продовжує зростати – там уже понад 5,8 мільйона підписників.
Возінья: що відомо про гравця?
Його насправді звуть Жозимар Жозе Евора Діаш, а сценічне ім'я Возінья з португальської мови означає "бабуся".
40-річний воротар ніколи не грав на рівні елітного дивізіону чемпіонату Португалії, чи основних раундів єврокубків. Найбільше матчів Возінья провів у складі кіпрського АЕЛа, де з 2018-го по 2022 рік зіграв 135 разів.
Наразі його контракт із Шавишем закінчується. Поки не відомо, де голкіпер зіграє у наступній кампанії.
Нагадаємо, матч Іспанія – Кабо-Верде завершився з рахунком 0:0. У наступній грі чемпіонату світу Кабо-Верде зустрінеться з Уругваєм, а Іспанія спробує перемогти Саудівську Аравію. Наразі у групі H всі чотири команди набрали по одному очку.