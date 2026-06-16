Возінья, який у сезоні 2025/26 захищав ворота представника другого португальського дивізіону клубу Шавиш, несподівано став зіркою соцмереж. 40-річний футболіст сам не повірив у цю новину, повідомляє 24 Канал.

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Що здивувало Возінью?

Перед грою проти Іспанії у вікового воротаря було близько 50 тисяч підписників в інстаграмі.

Однак 15 червня він здійснив сім сейвів у грі проти Іспанії, допоміг своїй команді не програти та отримав нагороду кращому футболісту матчу.

Під час вручення нагороди журналістка повідомила йому, що на акаунт уже підписалось близько півтора мільйона користувачів. Спортсмен не приховував здивування.

Реакція Возіньї, коли йому повідомили про популярність: дивіться відео

Наразі кількість фоловерів у профілі стража воріт Кабо-Верде продовжує зростати – там уже понад 5,8 мільйона підписників.

Возінья: що відомо про гравця?

Його насправді звуть Жозимар Жозе Евора Діаш, а сценічне ім'я Возінья з португальської мови означає "бабуся".

40-річний воротар ніколи не грав на рівні елітного дивізіону чемпіонату Португалії, чи основних раундів єврокубків. Найбільше матчів Возінья провів у складі кіпрського АЕЛа, де з 2018-го по 2022 рік зіграв 135 разів.

Наразі його контракт із Шавишем закінчується. Поки не відомо, де голкіпер зіграє у наступній кампанії.

Нагадаємо, матч Іспанія – Кабо-Верде завершився з рахунком 0:0. У наступній грі чемпіонату світу Кабо-Верде зустрінеться з Уругваєм, а Іспанія спробує перемогти Саудівську Аравію. Наразі у групі H всі чотири команди набрали по одному очку.