Трубин – пятый голкипер, забивавший в ЛЧ: видео всех голов вратарей в этом турнире
- Анатолий Трубин стал пятым вратарем, который забил гол в Лиге чемпионов, выведя Бенфику в плей-офф на последних секундах матча против Реала.
- До Трубина голы в Лиге чемпионов забивали лишь четыре вратаря, среди которых самым результативным был Ханс-Йорг Бутт с тремя голами с пенальти.
В среду, 28 января, Анатолий Трубин провел матч, который запомнит на всю жизнь. Он забил гол на последних секундах встречи против Реала, который вывел Бенфику в раунд плей-офф Лиги чемпионов.
Этот мяч стал самым важным среди вратарей в этом турнире и всего седьмым за всю историю. 24 Канал вспоминает, кто еще из голкиперов отмечался взятием ворот.
К теме Сумасшедший момент, – Трубин прокомментировал свой эпохальный гол в ворота Реала в ЛЧ
Кто из вратарей ранее забивал в ЛЧ?
До этого голы в Лиге чемпионов забивали только четыре вратаря. Трое из них делали это по одному разу, а лучшим бомбардиром является немец Ханс-Йорг Бутт.
Он имеет три мяча в активе, но все они были с пенальти. Интересно, что он забил их в ворота одного клуба, однако сам делал это за три разные команды.
Бутт открыл счет своим голам в Лиге чемпионов в сезоне-2000/2001. Тогда он выступал за Гамбург и уже в первом матче группового раунда немец отметился забитым мячом.
Его команда уступала дома Ювентусу 2:3 и на 72-й минуте хозяева заработали право на пробитие пенальти. Вратарь взял на себя ответственность и не промахнулся, переиграв в очной дуэли легендарного Эдвина ван дер Сара.
Первый гол вратаря в истории ЛЧ: смотрите видео
Свой следующий гол в Лиге чемпионов немец забил уже в следующей кампании. Он сменил клубную прописку и выступал за леверкузенский Байер.
За "аптекарей" он также забил на групповом этапе в матче против Ювентуса. Это произошло на 24-й минуте, но на воротах был уже другой легендарный голкипер – Джанлуиджи Буффон.
Гол Бутта за Байер в ворота Ювентуса: смотрите видео
А свой последний гол в Лиге чемпионов Бутт забил через семь лет. Тогда он уже выступал за мюнхенскую Баварию.
Невероятно, но снова от результативного удара немецкого голкипера пострадала "старая синьора". Он сравнял счет в поединке группового этапа ЛЧ-2009/2010 года, который закончился выездной победой Баварии 1:4.
Третий гол Бутта в ворота Ювентуса: смотрите видео
Следующим вратарем, который забивал в Лиге чемпионов, стал Синан Болат. Турок – первый голкипер, который забил с игры в турнире.
Этот исторический момент произошел в розыгрыше ЛЧ-2009/2010 в матче Стандарт – АЗ Алкмар. Тот поединок шел к выездной победе гостей, однако в компенсированное время хозяева заработали штрафной, который стал результативным.
На стандарт подключился Болат, который успешно сыграл на втором этаже и ударом головой спас команду от домашнего поражения.
Как Болат забил в ворота АЗ: смотрите видео
А в следующем сезоне зрители стали свидетелями еще одного вратарского гола. Его автором стал Винсент Эньеама.
Сделал это нигерийский голкипер в сезоне-2010/2011. Винсент забил в матче группового раунда Хапоэль Тель-Авив – Лион.
На 79-й минуте хозяева заработали право на пробитие пенальти. Эньеама в очной дуэли переиграл будущего чемпиона мира Уго Льориса, разведя мяч и француза по разным углам ворот.
Пенальти от Эньеама: смотрите видео
А 19 сентября 2023 года в Лиге чемпионов был забит второй гол вратарем не с пенальти. В этот день римское Лацио принимало мадридское Атлетико в групповом раунде.
Поединок шел к минимальной выездной победе "матрасников", но в компенсированное время хозяева пошли в последний штурм и в штрафную площадку прибежал итальянский голкипер Иван Проведель. Он откликнулся на передачу Луиса Альберто и головой в упор расстрелял владения испанского клуба.
Гол Проведеля: смотрите видео
А уже в январе 2026 года к этой компании присоединился украинец Анатолий Трубин. Он вывел свою команду в 1/16 финала Лиги чемпионов, забив гол на 90+8 минуте.
Гол Трубина в ворота Реала: смотрите видео
К слову. У плей-офф Бенфика снова может сыграть с Реалом. Жеребьевка состоится 30 января.
Напомним, что это был 252-й матч для украинца на взрослом уровне. Ранее он не отмечался голами (данные Transfermarkt).