В китайском Чэнду завершились Всемирные игры 2025 года. Украинские спортсмены достигли невероятного результата в соревнованиях по неолимпийским дисциплинам.

По итогу последнего соревновательного дня сборная Украины пополнила медальную копилку четырьмя наградами, в том числе одним "золотом". Это позволило "сине-желтым" завершить Всемирные игры в тройке лучших, пишет 24 Канал.

Какое место заняла Украина в медальном зачете Всемирных игр-2025?

Сборная Украины по итогам турнира заняла третье место в медальном зачете. На счету наших спортсменов 44 награды: 16 золотых медалей, 14 серебряных и 14 бронзовых. Украинцы в очередной раз доказали, что входят в элиту мирового спорта.

Больше всего наград "сине-желтые" добыли в подводном плавании – 11 медалей, а также в пауэрлифтинге – 10.

В каких видах спорта Украина завоевала медали

Подводное плавание: 11 медалей (2 + 4 + 5)

Паверлифтинг: 10 медалей (2 "золото" + 5 "серебро" + 3 "бронза")

Самбо: 6 медалей (4+0+2)

Гребля на лодках: 4 медали (2 + 1 + 1)

Кикбоксинг: 4 медали (2 + 0 + 2)

Спортивная акробатика: 3 медали (1 + 2 + 0)

Каратэ: 2 медали (1 + 1 + 0)

Муай тай: 1 медаль (1 + 0 + 0)

Джиу-джитсу: 1 медаль (1 + 0 + 0)

Вейкборд и водные лыжи: 1 медаль (0 + 1 + 0)

Спортивная аэробика: 1 медаль (0 + 0 + 1)

В медальном зачете больше всего наград завоевали хозяева Всемирных игр китайцы – 64 медали. На втором месте немецкие спортсмены (45 медалей), а на третьем – атлеты из Украины. Отметим, что наша сборная второй раз подряд завершает Всемирные игры на третьей строчке медального зачета.

Топ-5 медального зачета Всемирных игр-2025

1. Китай: 36 "золото" + 17 "серебро" + 11 "бронза" = 64 награды

2. Германия: 17 + 14 + 14 = 45

3. Украина : 16 + 14 + 14 = 44

: 16 + 14 + 14 = 44 4. Италия: 13 + 25 + 19 = 57

5. Франция: 11 + 11 + 16 = 38

Напомним, что Всемирные игры в китайском Чэнду стали двенадцатыми по счету. Турниры проводятся с 1981 года с интервалом в четыре года.

Ранее мы рассказывали, как украинские самбисты в финалах Всемирных игр победили "нейтральных" россиян и станцевали зажигательный гопак.