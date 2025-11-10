В Киеве прошла IV Всеукраинская конференция по спортивному маркетингу SBC Summit Ukraine 2025

В среду, 5 ноября, в столичном UNIT.City состоялась IV Всеукраинская конференция по спортивному маркетингу SBC Summit Ukraine 2025. Знаменательное событие объединило более 700 участников со всей страны.

На сцене своими идеями, опытом и реальными кейсами поделились более 40 спикеров – специалисты, которые ежедневно работают со спортивными организациями, крупными брендами и проектами, задавая темп развития всей индустрии. В течение дня гости знакомились, обсуждали будущие проекты, обменивались опытом и договаривались о сотрудничестве, которое продолжится после саммита, сообщает 24 Канал.

Читайте также "Вопрос жизни и смерти": Костюк об экс-россиянке Касаткиной, мотивацию и философию игры

Организатором выступил Sport&Business Club, а соорганизаторами стали Департамент молодежи и спорта Киевского городского совета и Спортивный комитет Украины.

В рамках саммита участники обсуждали партнерства в Digital-сфере, коллаборации брендов со спортом, развитие детско-юношеского и адаптивного спорта, финансирование проектов во время войны, маркетинг и медийность спортсменов.

Среди спикеров SBC Summit Ukraine 2025 на этот раз выступали Матвей Бедный, Министр молодежи и спорта Украины, Наталья Емченко, директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM, Наталья Деникеева, заместитель Министра цифровой трансформации Украины по вопросам цифровой экономики, Вадим Гутцайт, президент НОК Украины, Ольга Саладуха, президент ФЛАУ и народный депутат, Ирина Шинкаренко, заместитель главы "Эпицентр К", Илья Шевляк, Юлия Хан, директор Департамента молодежи и спорта КГГА, Дарья Билодид, бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо, двукратная чемпионка мира и трижды чемпионка Европы, Марта Костюк, основательница Marta Kostyuk Foundation, амбассадор Wilson и La Roche-Posay, Олег Верняев, олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион Европы по спортивной гимнастике, Евгений Селезнев, обладатель Кубка УЕФА и третий бомбардир в истории чемпионатов Украины, Юлия Левченко, серебряный призер ЧЕ и ЧМ по прыжкам в высоту, Евгений Дикий, президент УПЛ и другие.

Участники SBC Summit Ukraine 2025

Кроме выступлений спикеров, гости мероприятия также имели возможность посетить различные локации от партнеров конференции. Среди них – развлекательная зона с коктейль-баром и спортивными аттракционами от FAVBET Tech, участие в розыгрышах призов от Setanta Sports, презентации проектов девелопера РИЕЛ, дегустация витаминных и изотонических напитков на стенде 4MOVE с возможностью получить автограф прыгуньи в высоту Юлии Левченко.

За стильные образы команды Sport&Business Club позаботился бренд мужской одежды Yarmich. А благодаря генеральному радио-партнеру "Авторадио" после завершения официальной части гости наслаждались легендарными хитами звездного украинского певца KISHE.

"Нынешний саммит прошел на высоком уровне, и об этом свидетельствуют положительные отзывы гостей. Все ушли довольные, с новыми знаниями, идеями, знакомствами и контактами. Кроме того, во время события появились новые кейсы и партнерские инициативы, которые уже продолжают развиваться.

Наша цель остается неизменной – создавать пространство для коммуникации, коллабораций, обмена опытом и идеями, а также для поиска решений, помогающих двигать спортивную отрасль вперед. Во время войны это особенно важно – и именно такие встречи это обеспечивают.

Нам удалось воплотить все, что планировали, но всего этого не было бы без наших партнеров, спикеров, команды и сообщества. Спасибо всем, кто присоединился – и до новых встреч!", – СЕО Sport&Business Club Алексей Брага.