У Києві пройшла IV Всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу SBC Summit Ukraine 2025

У середу, 5 листопада, у столичному UNIT.City відбулася IV Всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу SBC Summit Ukraine 2025. Визначна подія об’єднала понад 700 учасників з усієї країни.

На сцені своїми ідеями, досвідом та реальними кейсами поділилися понад 40 спікерів – фахівці, які щоденно працюють зі спортивними організаціями, великими брендами та проєктами, задаючи темп розвитку всій індустрії. Протягом дня гості знайомилися, обговорювали майбутні проєкти, обмінювалися досвідом та домовлялися про співпрацю, яка точно продовжиться після саміту, повідомляє 24 Канал.

Організатором виступив Sport&Business Club, а співорганізаторами стали Департамент молоді та спорту Київської міської ради та Спортивний комітет України.

У рамках саміту учасники обговорювали партнерства в Digital-сфері, колаборації брендів із спортом, розвиток дитячо-юнацького та адаптивного спорту, фінансування проєктів під час війни, маркетинг та медійність спортсменів.

Серед спікерів SBC Summit Ukraine 2025 цього разу виступали Матвій Бідний, Міністр молоді та спорту України, Наталія Ємченко, директорка зі зв’язків з громадськістю та комунікацій SCM, Наталія Денікеєва, заступниця Міністра цифрової трансформації України з питань цифрової економіки, Вадим Гутцайт, президент НОК України, Ольга Саладуха, президент ФЛАУ та народний депутат, Ірина Шинкаренко, заступниця голови "Епіцентр К", Ілля Шевляк, Юлія Хан, директорка Департаменту молоді та спорту КМДА, Дар’я Білодід, бронзова призерка Олімпійських ігор з дзюдо, дворазова чемпіонка світу та тричі чемпіонка Європи, Марта Костюк, засновниця Marta Kostyuk Foundation, амбасадор Wilson та La Roche-Posay, Олег Верняєв, олімпійський чемпіон і восьмиразовий чемпіон Європи зі спортивної гімнастики, Євген Селезньов, володар Кубку УЄФА і третій бомбардир в історії чемпіонатів України, Юлія Левченко, срібна призерка ЧЄ та ЧС зі стрибків у висоту, Євген Дикий, президент УПЛ та інші.

Учасники SBC Summit Ukraine 2025

Окрім виступів спікерів, гості заходу також мали можливість відвідати різноманітні локації від партнерів конференції. Серед них – розважальна зона з коктейль-баром та спортивними атракціонами від FAVBET Tech, участь у розіграшах призів від Setanta Sports, презентації проєктів девелопера РІЕЛ, дегустація вітамінних та ізотонічних напоїв на стенді 4MOVE з можливістю отримати автограф стрибунки у висоту Юлії Левченко.

За стильні образи команди Sport&Business Club подбав бренд чоловічого одягу Yarmich. А завдяки генеральному радіо-партнеру "Авторадіо" після завершення офіційної частини гості насолоджувалися легендарними хітами зіркового українського співака KISHE.

"Цьогорічний саміт пройшов на високому рівні, і про це свідчать позитивні відгуки гостей. Усі пішли задоволені, з новими знаннями, ідеями, знайомствами та контактами. Крім того, під час події з’явилися нові кейси та партнерські ініціативи, які вже продовжують розвиватися.

Наша мета залишається незмінною – створювати простір для комунікації, колаборацій, обміну досвідом та ідеями, а також для пошуку рішень, що допомагають рухати спортивну галузь вперед. Під час війни це особливо важливо – і саме такі зустрічі це забезпечують.

Нам вдалося втілити все, що планували, але всього цього не було б без наших партнерів, спікерів, команди та спільноти. Дякую всім, хто долучився – і до нових зустрічей!", – СЕО Sport&Business Club Олексій Брага.