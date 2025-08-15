На Аляске начались переговоры между президентом США Дональдом Трампом и диктатором России Владимиром Путиным. С важным месседжем к лидеру Соединенных Штатов обратился абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик.

Украинский чемпион Александр Усик не остался в стороне от важного события. Звезда мирового бокса призвал президента США Дональда Трампа обеспечить справедливый мир, пишет 24 Канал со ссылкой на New York Post.

Читайте также "Демография бокса изменилась": почему Усик может потерять звание абсолюта

Что сказал Усик в послании Трампу?

Александр Усик отметил, что встреча на Аляске это не боксерский поединок, не шоу и даже не деловые переговоры. От результата саммита зависит дальнейшая судьба всего мира. Поэтому президент США должен продемонстрировать лидерские качества и поставить дерзкого диктатора на место.

"Мы все хотим мира – длительного и стабильного. Мы хотим развиваться как люди и как нация, экономически и технологически, жить в мире и христианской любви. Не в страхе и терроре. Я хочу, чтобы дети не только в Украине, но и в остальной Европе и США жили без этого страха.

А для этого страх должна чувствовать Россия. Враг должен знать: каждый шаг вперед будет болезненным и бессмысленным. Только так можно остановить того, кто не признает ни правил, ни чести.

Я часто говорю: "Если бы размер имел значение, королем животных был бы слон". Да, Россия большая. Но Соединенные Штаты – это лев.

И именно сейчас Дональд Трамп может показать россиянам, кто является настоящим королем джунглей. И кто имеет настоящую власть. Поэтому сегодня я ваш болельщик, господин президент. Я надеюсь на вашу победу – нокаутом", – сказал Усик.

Отметим, что переговоры на Аляске будут проходят в формате "три на три". На саммите США представляют президент Дональд Трамп, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф. От страны-агрессора в переговорах принимают участие Владимир Путин, глава МИД России Сергей Лавров и помощник по внешней политике Юрий Ушаков.

Ранее мы рассказывали о мечте Александра Усика провести чемпионский бой в столице Украины.