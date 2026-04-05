В Германии матч превратился в войну: фанаты прорвались на поле, полиция вмешивалась силой

В Германии футбольный матч завершился массовыми беспорядками. Фанаты устроили хаос на трибунах и прорвались на поле, заставив полицию действовать жестко.

Поединок второй Бундеслиги в Дрездене между местным Динамо и берлинской Гертой обернулся настоящим кошмаром для организаторов. Ситуация вышла из-под контроля уже во время игры, пишет The Sun.

Что произошло во время матча?

Ультрас начали бросать файеры и пиротехнику, после чего часть болельщиков прорвалась на поле. Игру пришлось временно остановить, а футболисты были вынуждены уйти в подтрибунное помещение.

Свидетели сообщают, что атмосфера на стадионе напоминала настоящие боевые действия – дым, взрывы и паника среди присутствующих.

Полиция применила силу

Для стабилизации ситуации правоохранители были вынуждены оперативно вмешаться. Полиция применила силовые методы, чтобы вытеснить агрессивных фанатов с поля и трибун.

После инцидента начато официальное расследование, а организаторам и клубам грозят серьезные санкции.

Ожидается, что Динамо Дрезден и Герта Берлин могут получить наказание – от штрафов до проведения матчей без зрителей.