В Германии матч превратился в войну: фанаты прорвались на поле, полиция вмешивалась силой
- Матч второй Бундеслиги в Дрездене между Динамо и Гертой завершился массовыми беспорядками, когда фанаты прорвались на поле, заставив полицию вмешаться.
- После инцидента начато официальное расследование, и клубам грозят санкции, включая возможные матчи без зрителей.
В Германии футбольный матч завершился массовыми беспорядками. Фанаты устроили хаос на трибунах и прорвались на поле, заставив полицию действовать жестко.
Поединок второй Бундеслиги в Дрездене между местным Динамо и берлинской Гертой обернулся настоящим кошмаром для организаторов. Ситуация вышла из-под контроля уже во время игры, пишет The Sun.
Что произошло во время матча?
Ультрас начали бросать файеры и пиротехнику, после чего часть болельщиков прорвалась на поле. Игру пришлось временно остановить, а футболисты были вынуждены уйти в подтрибунное помещение.
Свидетели сообщают, что атмосфера на стадионе напоминала настоящие боевые действия – дым, взрывы и паника среди присутствующих.
Полиция применила силу
Для стабилизации ситуации правоохранители были вынуждены оперативно вмешаться. Полиция применила силовые методы, чтобы вытеснить агрессивных фанатов с поля и трибун.
После инцидента начато официальное расследование, а организаторам и клубам грозят серьезные санкции.
Ожидается, что Динамо Дрезден и Герта Берлин могут получить наказание – от штрафов до проведения матчей без зрителей.