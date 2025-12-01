Он длился всего пять минут и был прерван. Арбитр вынужденно пошел на такой шаг из-за поведения фанатов хозяев и в конце концов игра была перенесена, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Аякса.

Что произошло во время матча Аякс – Гронинген?

Поединок был остановлен в начале встречи, ведь болельщики амстердамской команды массово зажгли файеры и начали использовать петарды. Таким образом они хотели почтить память умершего фаната Патрика Оверима.

Он был частью фанатской группировки F-Side. 29-летний мужчина погиб в результате аварии на лодке.

На трибунах появились баннеры с надписями: "Я живу своей собственной жизнью" и "Покойся с миром, Туме, амстердамский хулиган навсегда".

Как фанаты сорвали игру Аякс – Гронинген?

После этого пауза длилась более 40 минут. Были попытки возобновить игру, но беспорядки продолжились.

В итоге было принято решение перенести матч на 2 декабря. Команды сыграют в 15:30 по киевскому времени.

Аякс считает произошедшее на стадионе возмутительным. Мы приносим извинения перед всеми, кто так или иначе пострадал. Безопасность зрителей и игроков была поставлена под угрозу. Это недопустимо. Мы решительно дистанцируемся от подобного поведения. Пиротехнике не место на стадионе,

– говорится в заявлении Аякса.

Отметим, что перед этим поединком Аякс потерпел пятое подряд поражение в Лиге чемпионов. Нидерландцы уступили Бенфике и сейчас занимают последнее место в турнирной таблице.

