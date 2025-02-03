В понедельник, 3 февраля, в столице России произошел взрыв возле ЖК “Алые паруса”. В подъезде сдетонировало взрывное устройство. Некоторые источники пишут, что оно было самодельным.

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Минус один предатель Украины

Также есть версия, что взорвалась граната. Кроме того, как сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ, на месте погибн известный криминальный авторитет Армен Саркисян. Смерть наступила в реанимации.

Бизнесмен по прозвищу "Армен Горловский" был приближен к экс-президенту Украины Виктору Януковичу. Он помогал ему в организации "титушек" для разгона Евромайдана и убийств участников митинга.

Поэтому Служба безопасности Украины и Национальная полиция объявили о подозрении. Однако с 2014 года Саркисян скрывается в России и на оккупированной части Донбасса.

Кроме того, после оккупации Донецка он был назначен председателем федерации бокса так называемой ДНР. Уже после начала полномасштабной части войны России против Украины Саркисян создал отдельный батальон спецназначения "АрБАТ".

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Туда Армен набирал рецидивистов, которые были осуждены за убийства и другие тяжкие преступления. Его даже назначили главным по тюрьмам на оккупированной части Донецкой области для вербовки заключенных.

Те сначала воевали на Торецком направлении, а позже были переброшены в Курскую область России. Также Саркисян использовал подконтрольные фирмы для закупки тепловизоров, горючего и других нужд для российской оккупационной армии.