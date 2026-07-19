Украинский комментатор слышал взрывы во время трансляции матча ЧМ-2026

Матч за третье место на чемпионате мира-2026 между сборными Англии и Франции завершился зрелищной победой англичан со счетом 4:6. Благодаря этому успеху команда Томаса Тухеля завоевала бронзовые медали чемпионата мира. Для английской сборной это лучший результат на чемпионатах мира с 1966 года.

В Украине эксклюзивным транслятором матчей турнира является медиасервис MEGOGO. Комментатор матча Вадим Шевякин сообщил в своем телеграм-канале, что во время работы в прямом эфире впервые услышал взрывы.

Как комментаторы работали во время обстрела Киева

По словам Шевякина, после самых громких взрывов они с коллегой Вадимом Скичком переглянулись, однако из-за звукоизоляции комментаторской и наушников было сложно понять, насколько близко произошли удары. В то же время коллеги рассказали, что здание ощутимо трясло.

Комментатор также вспомнил, что в мае 2025 года во время полуфинала Лиги чемпионов между Интером и Барселоной (4:3) он не слышал взрывов из-за особенностей работы студии. Впоследствии, по его словам, в эту студию попала российская ракета, в результате чего помещение было уничтожено.

Шевякин отметил, что во время предыдущих больших футбольных турниров российские атаки также влияли на работу, однако именно во время нынешнего чемпионата мира ему впервые пришлось комментировать матч, слыша взрывы.

6:4 – пожалуй, мой самый результативный матч в карьере. 10 голов, даже без овертайма. Но это так... В течение всего сегодняшнего дня будут расчищать завалы и говорить о разрушенных и поврежденных зданиях и человеческих жизнях. А вечером мы попробуем посмотреть финал чемпионата мира-2026,

– написал Шевякин.

В ночь на 19 июля Россия нанесла масштабную атаку по территории Украины, направив на Киев рекордное количество баллистических ракет. Столицу обстреливали десятками баллистических ракет различных типов, в частности "Искандер-М", "Циркон" и ракетами С-400. В результате атаки погиб один человек, еще как минимум 17 человек получили ранения различной степени тяжести.