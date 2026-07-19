В Україні ексклюзивним транслятором матчів турніру є медіасервіс MEGOGO. Коментатор поєдинку Вадим Шевякін повідомив у своєму телеграмі, що під час роботи в прямому ефірі вперше почув вибухи.

Як коментатори працювали під час обстрілу Києва

За словами Шевякіна, після найгучніших вибухів вони з колегою Вадимом Скічком переглядалися, однак через звукоізоляцію коментаторської та навушники було складно зрозуміти, наскільки близько сталися удари. Водночас колеги розповіли, що будівлю відчутно трусило.

Коментатор також пригадав, що у травні 2025 року під час півфіналу Ліги чемпіонів між Інтером та Барселоною (4:3) він не чув вибухів через особливості роботи студії. Згодом, за його словами, у цю студію влучила російська ракета, внаслідок чого приміщення було знищене.

Шевякін зазначив, що під час попередніх великих футбольних турнірів російські атаки також впливали на роботу, однак саме під час нинішнього чемпіонату світу йому вперше довелося коментувати матч, чуючи вибухи.

6:4, мабуть, мій найрезультативніший матч у кар'єрі. 10 голів, навіть без овертайму. Та то таке... Протягом вже цього дня розбиратимуть завали і говоритимуть про зруйновані та покалічені будівлі і життя. А ввечері ми спробуємо подивитися фінал чемпіонату світу-2026,

– написав Шевякін.

У ніч на 19 липня Росія завдала масштабної атаки по території України, спрямувавши на Київ рекордну кількість повітряних цілей балістикою. Столицю обстрілювали десятками балістичних ракет різних типів, зокрема "Іскандер-М", "Циркон" і ракетами С-400. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще щонайменше 17 осіб зазнали поранень різного ступеня тяжкості.