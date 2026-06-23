Решение в пользу России: World Gymnastics угрожает наказать украинок после протестов

World Gymnastics существенно ужесточила правила поведения во время церемоний награждения. Новые нормы могут негативно сказаться на украинских спортсменках, протестующих против участия россиян в международных турнирах.

Международная федерация гимнастики внесла изменения в регламент проведения церемоний награждения. Нарушителям грозят серьёзные санкции — вплоть до лишения медалей и аннулирования результатов, говорится на сайте организации.

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Что известно об изменениях?

World Gymnastics объявила об обновлении правил поведения спортсменов во время церемоний награждения. В документе появились новые статьи, подчеркивающие "нейтральность" торжественных мероприятий.

Отныне на пьедестале запрещены любые политические, религиозные или расовые акции. Спортсменам не разрешается использовать жесты, символику, плакаты или другую неофициальную атрибутику. Единственными разрешенными символами остаются официальные государственные флаги, согласованные с федерацией.

Кроме того, World Gymnastics ввела строгую систему наказаний. За нарушение правил возможны дисциплинарные санкции, дисквалификация, аннулирование результатов и даже лишение уже завоеванных наград. Ответственность будут нести не только спортсмены, но и национальные федерации.

Причиной стал протест украинской спортсменки

Одним из поводов для изменений стал инцидент на чемпионате Европы по художественной гимнастике в болгарской Варне в мае этого года. Во время церемонии награждения в упражнениях с лентой украинка София Краинская, завоевавшая серебро, демонстративно надела наушники и закрыла глаза руками во время исполнения российского гимна.

Новые правила появились вскоре после решения федерации вернуть российских спортсменов к международным соревнованиям с национальной символикой. Из-за этого в спортивной среде уже звучат предположения, что обновленный регламент в первую очередь направлен на недопущение подобных акций протеста в будущем.

Стоит отметить, что украинские гимнастки неоднократно выражали свою позицию относительно допуска представителей России к международным соревнованиям. Ранее спортсменки отказывались от совместных фотографий с россиянками, игнорировали их во время церемоний награждения и публично критиковали решения спортивных федераций о возвращении спортсменов страны-агрессора.