Диогу Жота погиб через неделю после свадьбы: у него также остались дети

Утром 3 июня футбольный мир всколыхнуло жуткое известие: в ДТП погиб звезда Ливерпуля Диогу Жота.

За неделю до трагедии, 22 июня, Диогу Жота вместе с возлюбленной Руте Кардосо сыграли свадьбу. Пара отпраздновала пышную церемонию в Португалии, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Диогу Жоты.

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Погиб через неделю после свадьбы

Футболист ехал в автомобиле вместе с братом Андре. В результате потери управления машина слетела с дороги и вспыхнула.

К сожалению, жизни обоих мужчин спасти не удалось.

У Диогу Жоты остались жена и трое детей. 22 июня они официально узаконили свои отношения, сыграв свадьбу. Фотографиями и видео события пара делилась в своем инстаграме. Только за день до трагедии жена футболиста выложила видео с их свадьбы.

Свадьба Диогу Жоты: смотрите видео

Отметим, что Диогу Жота играл за Ливерпуль с 2020 года. В составе команды он провел 182 матча, в которых забил 65 голов и отдал 26 результативных передач.