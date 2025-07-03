Португальский форвард Диогу Жота неожиданно умер во время отпуска. Он попал в аварию в Испании вместе со своим братом, пишет 24 Канал со ссылкой на Marca.

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Жуткие детали аварии

Трагический случай произошел в испанской провинции Самора. Футболист находился в автомобиле вместе со своим братом Андре, игроком Пенафиела. Машину занесло с трассы, после чего она загорелась.

Спасти футболиста не удалось. Судьба его брата Диогу пока остается неизвестной – нет подтверждения, выжил ли Андре.

Справка. В Ливерпуль Диогу Жота перешел в 2020 году. За это время он отыграл 182 матча, оформив 65 голов и 26 ассистов.

Отметим, что до этого футболист также играл за такие клубы как Пасуш Феррейра, Порту и Вулверхэмптон. Он также играл за сборную Португалии, забив 14 голов в 49 матчах и выиграв две Лиги наций.