Португальський форвард Діогу Жота несподівано помер під час відпустки. Він потрапив у аварію в Іспанії разом зі своїм братом, пише 24 Канал з посиланням на Marca.

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Моторошні деталі аварії

Трагічний випадок стався в іспанській провінції Самора. Футболіст перебував у автомобілі разом зі своїм братом Андре, гравцем Пенафіела. Машину занесло з траси, після чого вона загорілася.

Врятувати футболіста не вдалося. Доля його брата Діогу наразі залишається невідомою – немає підтвердження, чи вижив Андре.

Довідка. У Ліверпуль Діогу Жота перейшов у 2020 році. За цей час він відіграв 182 матчі, оформивши 65 голів та 26 асистів.

Відзначимо, що до цього футболіст також грав за такі клуби як Пасуш Феррейра, Порту та Вулверхемптона. Він також грав за збірну Португалії, забивши 14 голів у 49 матчах та вигравши дві Ліги націй.