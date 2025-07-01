Колишньому українському футболісту та тренеру був 71 рік. Причина смерті наразі невідома, повідомляє 24 Канал із посиланням на Відділення НОК України у Львівській області.

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Чим був відомий Юрій Дубровний

Юрій Миронович народився у Стрию. У 1975 році він почав виступи за львівські Карпати, де й зробив собі ім'я у футболі.

Дубровний зіграв за "левів" 246 матчів, у яких забив 29 голів. Вболівальники запам’ятали його як універсального півзахисника, майстра стандартів і лідера на полі.

Він доходив з Карпатами до півфіналу Кубка СРСР-1979. Після семи років у львівському клубі виступав у Молдові та Німеччині, а завершив кар'єру в Газовику Комарно.

Після цього Юрій Дубровний працював тренером в Галичині, Львові, Газовику, Ниві, Раві, Карпатах Коломия та польському Спартакусі. З коломийським клубом у 2012 році ставав чемпіоном України серед аматорів.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним, друзям та близьким Юрія Дубровного. Вічна пам'ять видатній постаті в історії українського футболу...

Нагадаємо, що навесні перестало битися серце колишнього тренера Буковини Миколи Трубачова. Він пішов з життя у віці 67 років.