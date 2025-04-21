Микола Трубачов помер на 68 році життя. Серце українського тренера перестало битись 19 квітня 2025 року, повідомляє 24 канал із посиланням на пресслужбу ФК Буковина.

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Що відомо про Миколу Трубачова

Микола Трубачов працював головним тренером чернівецької Буковини у першій половині сезону 2009/2010. Фахівець зробив значний внесок у команду на шляху до Першої ліги України.

За свою кар'єру Микола Іванович очолював чимало різних клубів. В Україні колишній тренер Буковини працював також у харківському Арсеналі.

У послужному списку Миколи Трубачова робота у клубах з Казахстану, Литви та Латвії. Останнім часом український тренер працював у Молдові.

Нагадаємо, що Буковина зіграє проти київського Динамо у півфіналі Кубка України 23 квітня на стадіоні "Україна" у Львові. Матч між чернівецьким клубом та "біло-синіми" розпочнеться о 16:00.