Николай Трубачев умер на 68 году жизни. Сердце украинского тренера перестало биться 19 апреля 2025 года, сообщает 24 канал со ссылкой на пресс-службу ФК Буковина.

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Что известно о Николае Трубачеве

Николай Трубачев работал главным тренером черновицкой Буковины в первой половине сезона 2009/2010. Специалист сделал значительный вклад в команду на пути к Первой лиге Украины.

За свою карьеру Николай Иванович возглавлял немало различных клубов. В Украине бывший тренер Буковины работал также в харьковском Арсенале.

В послужном списке Николая Трубачева работа в клубах из Казахстана, Литвы и Латвии. В последнее время украинский тренер работал в Молдове.

Напомним, что Буковина сыграет против киевского Динамо в полуфинале Кубка Украины 23 апреля на стадионе "Украина" во Львове. Матч между черновицким клубом и "бело-синими" начнется в 16:00.