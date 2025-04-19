Забарный выдал крутой матч в составе Борнмута: команда украинца продолжает борьбу за еврокубки

"Вишни" не смогли переиграть Кристал Пэлас на выезде, но показали качественную игру в обороне. Одним из героев встречи стал защитник сборной Украины Илья Забарный.

В чемпионате Англии 2024-2025 в эти выходные продолжаются матчи 33 тура. В одной из игр субботы Борнмут пришел в гости к Кристал Пэлас, сообщает 24 Канал.

По теме Голкипер Манчестер Сити отдал невероятный ассист в матче АПЛ и обновил рекорд лиги

Забарный на высоте

Команда Ильи Забарного мощно начала этот сезон, но в марте-апреле сдала позиции и выдала шесть матчей подряд без побед. Тем не менее, "вишни" остаются в борьбе за путевку в еврокубки.

В прошлом туре наставник Борнмута решил впервые в этом сезоне оставить Забарного в запасе. Теперь же украинец вернулся в старт и выдал сильный матч против Кристал Пэлас.

Илья сохранил свои ворота "на замке", совершил два перехвата, выиграл 5 из семи дуэлей и даже создал один момент. Это уже седьмой клиншит Забарного в текущем сезоне АПЛ.

Читайте также Испания и Англия завоевали по дополнительному месту в Лиге чемпионов: детали регламента УЕФА

По данным Whoscored, украинец стал вторым лучшим игроком матча после партнера по защите Дина Хейсена. Оценка Ильи – 7,6. К сожалению, нападения "вишен" не удалось огорчить лондонцев, поэтому игра завершилась нулевой ничьей.

За пять туров до финиша сезона Борнмут занимает восьмую строчку в АПЛ. Расстояние от еврокубковой зоны составляет 5 очков, однако есть вероятность, что и восьмое место станет еврокубковым. В следующем туре "вишни" будут принимать Манчестер Юнайтед.

Видеообзор матча Кристал Пэлас – Борнмут