В субботу, 27 сентября, в матче 6 тура французской Лиги 1 по футболу ПСЖ дома принимал Осер. Хозяева одержали победу со счетом 2:0.

Этот поединок посетил известный российский блогер АртПо, который вел свой блог с трибун стадиона "Парк де Пренс", сообщает 24 Канал со ссылкой на Football78. Он стал свидетелем очень неприятного события для "запоребриковых" граждан и его лицо в этот момент нужно было видеть.

Упс! А что случилось?

Сначала россиянин наблюдал за матчем, в котором его земляк Матвей Сафонов сидел на скамейке запасных. Илья Забарный при этом вышел в основном составе, а потом стало вообще все прекрасно.

Украинский защитник отметился дебютным голом за ПСЖ и в этот момент атмосфера на арене кардинально изменилась. Зрители были в эйфории и громко поддерживали киевлянина.

Фанаты начали скандировали "Забарный, Забарный", а один из болельщиков развернул украинский флаг за спиной блогера. В этот момент он пытался скрыть свое разочарование, но получилось не очень убедительно.

АртПо отметил лишь ассист Витиньи, после чего замолчал. Он заметно смутился перед камерой и тихонько сел на свое место, пока все аплодировали стоя футболисту сборной Украины.

Российский блогер смутился после гола Забарного: смотрите видео

К слову. В нынешнем сезоне российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов еще не провел ни одного матча в составе парижан.

Отметим, что после матча ПСЖ – Осер Луис Энрике похвалил Илью Забарного. В комментарии для L'Equipe он заявил, что украинец демонстрирует именно такую игру, которой от него и ожидал тренерский штаб, когда настаивал на трансфере.

Как я оцениваю первый гол Ильи Забарного? Все, что мы видели в нем, мы и получили. Это очень молодой игрок, но уже с опытом, с характером, мы рады, что он у нас есть. Он сыграл на очень высоком уровне,

– сказал Энрике.

Следующий матч ПСЖ состоится уже 1 октября в 22:00 по киевскому времени. Подопечные Луиса Энрике сыграют против Барселоны в Лиге чемпионов.

Что известно о Забарном в ПСЖ?