"Что с лицом": российский блогер онемел после дебютного гола Забарного за ПСЖ – эмоциональное видео
- Украинский защитник Илья Забарный забил свой дебютный гол за ПСЖ в матче против Осера, что вызвало эйфорию среди болельщиков.
- Российский блогер АртПо, присутствовавший на матче, смутился после гола Забарного, пытаясь скрыть свое разочарование.
В субботу, 27 сентября, в матче 6 тура французской Лиги 1 по футболу ПСЖ дома принимал Осер. Хозяева одержали победу со счетом 2:0.
Этот поединок посетил известный российский блогер АртПо, который вел свой блог с трибун стадиона "Парк де Пренс", сообщает 24 Канал со ссылкой на Football78. Он стал свидетелем очень неприятного события для "запоребриковых" граждан и его лицо в этот момент нужно было видеть.
Упс! А что случилось?
Сначала россиянин наблюдал за матчем, в котором его земляк Матвей Сафонов сидел на скамейке запасных. Илья Забарный при этом вышел в основном составе, а потом стало вообще все прекрасно.
Украинский защитник отметился дебютным голом за ПСЖ и в этот момент атмосфера на арене кардинально изменилась. Зрители были в эйфории и громко поддерживали киевлянина.
Фанаты начали скандировали "Забарный, Забарный", а один из болельщиков развернул украинский флаг за спиной блогера. В этот момент он пытался скрыть свое разочарование, но получилось не очень убедительно.
АртПо отметил лишь ассист Витиньи, после чего замолчал. Он заметно смутился перед камерой и тихонько сел на свое место, пока все аплодировали стоя футболисту сборной Украины.
Российский блогер смутился после гола Забарного: смотрите видео
К слову. В нынешнем сезоне российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов еще не провел ни одного матча в составе парижан.
Отметим, что после матча ПСЖ – Осер Луис Энрике похвалил Илью Забарного. В комментарии для L'Equipe он заявил, что украинец демонстрирует именно такую игру, которой от него и ожидал тренерский штаб, когда настаивал на трансфере.
Как я оцениваю первый гол Ильи Забарного? Все, что мы видели в нем, мы и получили. Это очень молодой игрок, но уже с опытом, с характером, мы рады, что он у нас есть. Он сыграл на очень высоком уровне,
– сказал Энрике.
Следующий матч ПСЖ состоится уже 1 октября в 22:00 по киевскому времени. Подопечные Луиса Энрике сыграют против Барселоны в Лиге чемпионов.
Что известно о Забарном в ПСЖ?
- Стал игроком французского гегемона в середине августа, перейдя из Борнмута за более 60 миллионов евро.
- Ожидалось, что после его прихода команду покинет россиянин Матвей Сафонов, однако этого не случилось.
- Сначала вроде бы украинец требовал продажи россиянина, однако клуб провел с игроками разговор и было решено, что они будут играть вместе, но их коммуникация за пределами поля фактически отсутствует.
- Всего Илья провел пока шесть матчей за ПСЖ, в которых отметился одним голом. Он помог команде одержать пять побед и в четырех из них команда не пропустила ни одного мяча.