Сколько продлится этот беспредел, – Захарова публично наехала на Бедного

Вице-президент Украинской федерации гимнастики Стелла Захарова выразила недовольство работой главы Минспорта. Олимпийская чемпионка достаточно остро раскритиковала Матвея Бедного.

Функционер опубликовала в своем фейсбуке большое сообщение, в котором пожаловалась на бездействие профильного министерства. Больше всего от Стеллы Захаровой досталось главе Минспорта Матвею Бедному, пишет 24 Канал.

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Захарова: Кресло испортило Бедного

Вице-президент сообщила, что Бедный игнорирует ее обращения. Захарова просила аудиенции у министра, чтобы обсудить проблемы в спортивной гимнастике.

Это крик души. Я вижу, как живет гимнастика сегодня: как работают наши тренеры, как старается главный тренер женской сборной, как команда из молодых, талантливых людей – от нуля создает что-то большое, сплоченно, с верой в дело. Но что делает взамен министерство?,

– написала Захарова.

Стелла Георгиевна обвинила министерство в срыве чемпионатов Украины, сборов, потере 14 гимнастов и тренеров. Зато виновной сделали Захарову, которую хотят убрать с должности.

"Сколько еще будет продолжаться этот беспредел? Я с самого начала поддерживала министра. Но, похоже, кресло испортило его окончательно. Его слова до сих пор в голове... Я спрашиваю: "Так мне стоять в очереди в ваш кабинет, чтобы попасть на прием?" А он отвечает: "Стелла Георгиевна, да что вы!" На этом я ставлю точку", – подытожила Захарова.

Напомним, что перед началом чемпионата Европы по спортивной гимнастике ведущие спортсмены пригрозили бойкотом соревнований из-за действий федерации. Стелла Захарова назвала главным бунтовщиком олимпийского чемпиона Олега Верняева.

Конфликт между гимнастами и федерацией случился из-за отстранения главного тренера сборной Украины Геннадия Сартинского.