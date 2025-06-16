Украинский скелетонист Владислав Гераскевич прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг гостиничного номера сборной Украины. Он раскритиковал представителей спортивной гимнастики за молчание более важных вопросов, пишет 24 канал со ссылкой на сообщение X Владислава Гераскевича.

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Комментарий Гераскевича по ситуации

Он высказал критику в сторону представителей спортивной гимнастики за замалчивание более важных вопросов, чем просто погром в гостиничном номере.

Куча публикаций и интервью о том поврежденном номере в отеле. Но до сих пор я не увидел ни одного заявления от представителей спортивной гимнастики по возвращению россиян к их виду спорта. У каждого свои приоритеты,

– написал Владислав Гераскевич.

Напомним, что во время чемпионата Европы в Лейпциге произошел инцидент с участием Олега Верняева и Владислава Грика. Украинские гимнасты устроили погром в отеле в Лейпциге, нанеся ущерб на почти 400 евро.