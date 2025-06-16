Олег Верняев потерял зачетный балл на чемпионате Европы. Об инциденте рассказала вице-президент УФГ Стелла Захарова, пишет 24 канал со ссылкой на Sport-Express.

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Почему Верняев потерял балл

Украинский гимнаст отказался надевать форму сборной Украины из-за конфликта с Федерацией гимнастики, из-за чего потерял зачетный балл за нарушение регламента соревнований.

Захарова рассказала, что от имени Федерации гимнастики Украины подписала контракт с Ozone и TURN на поставку комплектов формы для нашей команды.

Для него проблема в том, что контракт подписала Стелла Захарова. Но он, видимо, забыл, что на крупных международных стартах он представляет Украину, а не Стеллу Захарову. У него подписан контракт с Минмолодьспорта и он обязан представлять страну. А если отказывается, это уже диверсия,

– сказала Стелла Захарова.

Напомним. Перед началом чемпионата Европы украинские гимнасты угрожали бойкотом из-за отстранения главного тренера Геннадия Сартинского.

Отметим, что на чемпионате Европы Олег Верняев попал в еще один скандал. Они устроили погром в отеле в Лейпциге, нанеся ущерб на почти 400 евро.