Олег Верняєв втратив заліковий бал на чемпіонаті Європи. Про інцидент розповіла віцепрезидентка УФГ Стелла Захарова, пише 24 канал з посиланням на Sport-Express.

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Чому Верняєв втратив бал

Український гімнаст відмовився вдягати форму збірної України через конфлікт з Федерацією гімнастики, через що втратив заліковий бал за порушення регламенту змагань.

Захарова розповіла, що від імені Федерації гімнастики України підписала контракт з Ozone і TURN на постачання комплектів форми для нашої команди.

Для нього проблема в тому, що контракт підписала Стелла Захарова. Але він, мабуть, забув, що на великих міжнародних стартах він представляє Україну, а не Стеллу Захарову. У нього підписаний контракт із Мінмолодьспорту та він зобов'язаний представляти країну. А якщо відмовляється, це вже диверсія,

– сказала Стелла Захарова.

Нагадаємо. Перед початком чемпіонату Європи українські гімнасти погрожували бойкотом через відсторонення головного тренера Геннадія Сартинського.

Відзначимо, що на чемпіонаті Європи Олег Верняєв потрапив у ще один скандал. Вони влаштували погром у готелі в Лейпцигу, завдавши збитків на майже 400 євро.