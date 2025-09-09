Укр Рус
9 сентября, 09:59
Ребров определился с заявкой сборной Украины на игру с Азербайджаном

Денис Иваненко
Основные тезисы
  • Заявка сборной Украины на матч с Азербайджаном включает 23 игроков, из которых несколько были вызваны из резервного списка из-за травм основных футболистов.
  • Поединок состоится в Баку 9 сентября в 19:00 по киевскому времени, в рамках отбора на ЧМ-2026.

Во вторник, 9 сентября, сборная Украины сыграет свой второй матч в отборе на чемпионат мира 2026 по футболу. Соперником "сине-желтых" станет Азербайджан.

Тренерский штаб нашей национальной команды определился с заявкой на этот поединок. В нее вошли 23 игрока, сообщает 24 Канал со ссылкой на УАФ.

Кто попал в заявку сборной Украины на игру с Азербайджаном?

Из-за повреждения еще в начале сентябрьского сбора несколько футболистов "сине-желтых" покинули команду, а им на замену срочно были вызваны игроки из резервного списка. После поединка с Францией также заблаговременно уехал из лагеря сборной Виктор Цыганков, который не успел восстановиться от травмы.

К матчу с Азербайджаном готовились всего 24 футболиста. В конце концов в заявку не попал из имеющихся игроков только Владислав Дубинчак, поэтому она не претерпела никаких изменений по сравнению с поединком против "Ле Бле".

Заявка Украины на матч против Азербайджана

  • Вратари: Анатолий Трубин (Бенфика), Дмитрий Ризнык (Шахтер), Георгий Бущан (Полесье);
  • Защитники: Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все – Шахтер), Тарас Михавко (Динамо), Илья Забарный (ПСЖ), Александр Сваток (Остин), Богдан Михайличенко (Полесье);
  • Полузащитники: Олег Очеретько, Артем Бондаренко (оба – Шахтер), Георгий Судаков (Бенфика), Николай Шапаренко, Назар Волошин (оба – Динамо), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – Полесье), Александр Зубков (Трабзонспор), Александр Зинченко (Арсенал), Егор Ярмолюк (Брентфорд), Иван Калюжный (Металлист 1925);
  • Нападающие: Артем Довбик (Рома), Владислав Ванат (Жирона).

Справка. Поединок Азербайджан – Украина состоится в Баку. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, что всего в квалификационном раунде "сине-желтые" проведут шесть игр. Соперниками подопечных Сергея Реброва в группе D являются Франция, Исландия и Азербайджан.

Что известно об отборе Украины на ЧМ-2026?

  • В первом туре "сине-желтые" уступили сборной Франции со счетом 0:2, а Исландия дома разгромила Азербайджан (5:0).
  • Напрямую в финальную часть турнира попадет 12 победителей отборочных групп, а еще 4 команды квалифицируются через раунд плей-офф.
  • В нем сыграют 12 сборных, которые займут вторые места, а также 4 лучших победителя групп в Лиге наций-2024/2025, которые не смогут финишировать в топ-2 в нынешнем отборе.
  • Следующий поединок сборная Украины проведет 10 октября на выезде против Исландии.