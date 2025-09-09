У вівторок, 9 вересня, збірна України зіграє свій другий матч у відборі на чемпіонат світу 2026 з футболу. Суперником "синьо-жовтих" стане Азербайджан.

Тренерський штаб нашої національної команди визначився із заявкою на цей поєдинок. До неї ввійшли 23 гравці, повідомляє 24 Канал із посиланням на УАФ.

Хто потрапив у заявку збірної України на гру з Азербайджаном?

Через пошкодження ще на початку вересневого збору декілька футболістів "синьо-жовтих" залишили команду, а їм на заміну терміново були викликані гравці з резервного списку. Після поєдинку з Францією також завчасно поїхав з табору збірної Віктор Циганков, який не встиг відновитися від травми.

До матчу з Азербайджаном готувалися всього 24 футболісти. Врешті-решт у заявку не потрапив з наявних гравців тільки Владислав Дубінчак, тож вона не зазнала жодних змін у порівнянні з поєдинком проти "Ле Бльо".

Заявка України на матч проти Азербайджану

Воротарі : Анатолій Трубін (Бенфіка), Дмитро Різник (Шахтар), Георгій Бущан (Полісся);

: Анатолій Трубін (Бенфіка), Дмитро Різник (Шахтар), Георгій Бущан (Полісся); Захисники : Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі – Шахтар), Тарас Михавко (Динамо), Ілля Забарний (ПСЖ), Олександр Сваток (Остін), Богдан Михайліченко (Полісся);

: Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі – Шахтар), Тарас Михавко (Динамо), Ілля Забарний (ПСЖ), Олександр Сваток (Остін), Богдан Михайліченко (Полісся); Півзахисники : Олег Очеретько, Артем Бондаренко (обидва – Шахтар), Георгій Судаков (Бенфіка), Микола Шапаренко, Назар Волошин (обидва – Динамо), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – Полісся), Олександр Зубков (Трабзонспор), Олександр Зінченко (Арсенал), Єгор Ярмолюк (Брентфорд), Іван Калюжний (Металіст 1925);

: Олег Очеретько, Артем Бондаренко (обидва – Шахтар), Георгій Судаков (Бенфіка), Микола Шапаренко, Назар Волошин (обидва – Динамо), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – Полісся), Олександр Зубков (Трабзонспор), Олександр Зінченко (Арсенал), Єгор Ярмолюк (Брентфорд), Іван Калюжний (Металіст 1925); Нападники: Артем Довбик (Рома), Владислав Ванат (Жирона).

Довідка. Поєдинок Азербайджан – Україна відбудеться в Баку. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, що всього у кваліфікаційному раунді "синьо-жовті" проведуть шість ігор. Суперниками підопічних Сергія Реброва у групі D є Франція, Ісландія та Азербайджан.

Що відомо про відбір України на ЧС-2026?