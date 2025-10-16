Бокс в ближайшее время ожидают исторические изменения. В США зарегистрировали законопроект об изменениях в "Закон Мухаммеда Али", стремясь реформировать этот вид спорта.

О внесении поправок заговорили впервые за 25 лет. 24 канал рассказывает, что известно о "Законе Али" и как его планируют реформировать под современный бокс.

Что известно о "Законе Али"?

"Закон Али" имеет полное название "Закон о реформе бокса Мухаммеда Али", а также является федеральным в США, который приняли в 2000 году 106-м Конгрессом. После его принятия произошли изменения в законе о безопасности профессионального бокса 1996 года.

Закон был принят после проведения исследованием Конгрессом США, в ходе которого чиновники обнаружили большое количество проблем в профессиональном боксе. Таким образом, бокс стал единственным видом спорта, который регулировался на законодательном уровне в стране.

Отметим, что боксеров часто использовали их агенты и организаторы поединков, поскольку спортсмены не имели особых прав. Кроме того, боксеры не могли никуда обратиться из-за отсутствия организации и учреждений подобных НБА и НХЛ.

Возникало немало нарушений по контрактам, выплат боксерами за поединки, ведь всем руководили промоутеры, которые использовали спорт и не несли никаких наказаний за свои поступки. "Закон Али" помог урегулировать спорные вопросы и защитить боксеров.

К слову. Стоит отметить, что сам Мухаммед Али не участвовал в разработке "Закона Али" и продвижении его в общество.

Как "Закон Али" повлиял на бокс?

Благодаря важному "Закону Али" бокс стал более прозрачным. Начали формироваться более понятные рейтинги, а боксеры начали получать информацию о средствах, которые получают организаторы боев.

Изменились гонорары боксеров, ведь в "Законе Али" прописано, как распределяются средства за поединки между спортсменами и организаторами. Кроме того, возросла роль менеджеров.

Их основная задача заключалась в том, чтобы обеспечить лучшие условия для боксеров. То есть менеджеры должны были добиться хороших финансовых условий и бонусов для своего клиента.

Казалось, что "Закон Али" полностью обезопасил боксеров, однако не все так хорошо, как на первый взгляд.

Во-первых, для многих спортсменов, которые только начинают свою карьеру не установлена минимальная оплата за бой, поэтому иногда им приходится драться за очень малые средства.

Во-вторых, в "Законе Али" нет норм относительно медицинского страхования боксеров, а также плохо работает антидопинговая система. Довольно часто встречаются случаи, когда после боя становится известно, что один из боксеров употреблял запрещенные вещества.

Один из ярких примеров плохой системы проверки на допинг – это противостояние между Райаном Гарсией и Девином Хейни. 20 апреля 2024 года Гарсия дрался против Хэйни, который был чемпионом мира по версии WBC в первом полусреднем весе.

Райан несколько раз отправлял Дэвина в нокдаун и выиграл бой раздельным решением судей. Однако только после боя стало известно, что Гарсия принимал допинг – в итоге его дисквалифицировали на год.

Какие изменения планируют внести в "Закон Али"?

Недавно в США появился законопроект об изменениях в "Законе Али", который называется "Закон о возрождении бокса имени Мухаммеда Али". Как сообщает mmafighting.com, инициаторами совершенствования "Закона Али" являются конгрессмены Брайан Джек и Шарис Дэвидс.

В планах законопроекта создание Объединенных боксерских организаций – UBOs, которые дадут полномочия промоутерам самостоятельно формировать рейтинги бойцов и выдавать чемпионские титулы.

Определенная модель похожа на ту, по которой работает UFC. Эта правка изменит норму действующего "Закона Мухаммеда Али", по которому было ограничено действия промоутеров для того, чтобы предотвратить эксплуатацию боксеров и другие нарушения.

Какие еще изменения предусматривает "новый Закон Али"?

Первое нововведение, которое предусматривают изменения в "Законе Али", это то, что UBOs должна будет платить боксерам не менее 150 долларов за один раунд.

Боксеры получат медицинскую страховку, которые покроют их расходы, связанные с травмами во время боя – не менее 25 тысяч долларов.

Кроме того, боксеры, которые имеют контракты, получат медицинское страхование на случай полученных травм во время подготовки к поединкам.

Боксеры получат доступ к реабилитационным центрам, а также к тренировочным базам.

UBOs сможет создать собственные антидопинговые программы, что улучшит систему проверки боксеров на содержание запрещенных веществ в организме.

Кому нужно изменение системы?

Никакие изменения не происходят просто так, ведь нововведения появляются тогда, когда есть люди, которым это выгодно. Интересно, что изменения в "Законе Али" заговорили тогда, когда создали первый полноправный промоушен – TKO Boxing.

Что такое TKO Boxing? Это новый боксерский промоушен, структура которого напоминает UFC. Он будет иметь собственный состав бойцов, а также отличаться от других промоушенов меньшим количеством весовых категорий. Этот новый промоушен основан на принципах, подобных тому, как работает UFC.

Отметим, что у промоушена TKO Boxing, как и у UFC общий руководитель – Дэйна Уайт. Основателем является глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх.

Как писали СМИ, Дэйна Уайт говорил о том, что не хотел бы сотрудничать с другими промоутерами. Кроме того, спортивный функционер критиковал боксерскую систему, в частности, из-за наличия нескольких чемпионов в одной весовой категории.

Уайт также заявил, что сначала промоушен будет работать с молодыми боксерами, пока идут настройки в системе. По словам функционера, юные бойцы должны драться за один чемпионский титул, не зависящий от других организаций.

Однако подобная система о которой говорил Уайт пока невозможна, поскольку боксеры могли бы драться где хотят и с кем хотят. Пояс промоушена Уайта и Турки ничего не будет значить, ведь в мире уже есть четыре официальные боксерские организации.

Зная это, можно прийти к логическому выводу, почему в США начали двигать изменения в "законе Али". После создания UBOs, промоушен TKO Boxing будет иметь полноценный статус, будет иметь свой рейтинг и чемпионский титул.

Как боксерский мир реагирует на "новый Закон Али"?

Эдди Хирн в интервью The Ring высказался об изменениях в "Закон Али". Промоутер крайне негативно отреагировал на "усовершенствование" этого правового акта.

Мы – настоящий бокс. Я серьезно. Мы не хотим менять ринг, мы не хотим менять Закон Мохаммеда Али. Вот так мы работаем, открыто, с Эннисом, и с Эвереттом Макнили, и командой. Я не хочу скрывать доходы от шоу. Эти ребята могут их увидеть, и Эннис зарабатывает кучу денег. Он заслуживает кучу денег, потому что он звезда,

– сказал Хирн.

Спортивный функционер отметил, что в случае изменения "Закона Али" деньги от шоу будут идти промоушенам, которые будут сами распределять гонорары, как это делается в UFC.

СМИ ранее писали о том, как Ассоциация боксерских комиссий США отреагировала на изменения в "Закон Али". ABC поддерживает законопроект Брайана Джека и Шарис Дэвидс.

"Совет директоров Ассоциации боксерских комиссий единогласно поддерживает новый закон. Он обеспечивает крайне необходимые обновления к "Закону о безопасности профессионального бокса" 1996 года, улучшая медицинские стандарты, защищающие боксеров, устанавливая национальную минимальную оплату за раунд и определяя национальные минимальные требования к медицинскому страхованию", – говорится в заявлении ассоциации.

Как сообщает The Guardian, юрист по урегулированию боевых видов спорта Эрик Магракен поделился мыслями о возможных нововведениях в "Закон Али".

Это тревожный законопроект для профессиональных боксеров. Он лишает промоутеров, которые выбирают модель "единой боксерской организации", ключевых гарантий "Закона Али". Это позволяет промоутеру контролировать ранг и титул, и достигать контроля над этим видом спорта,

– сказал Магракен.

Отметим, что законпроект об изменениях в "Закон Али" поступит к рассмотрению в Конгресс США в ближайшие недели.