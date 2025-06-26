Реал разгромил Зальцбург и вышел в плей-офф КЧМ-2025

В пятницу, 27 июня, состоялся матч 3-го тура группы H Клубного чемпионата мира 2025 года. В нем Зальцбург сыграл против Реала.

На Клубном чемпионате мира-2025 завершилась групповая стадия. В решающей битве группы Н сошлись мадридский Реал и австрийский Зальцбург, сообщает 24 Канал.

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"Сливочные" против "быков"

Реал несомненно был фаворитом перед матчем, что сразу было видно после того, как прозвучал свисток о начале матча. Зальцбург намеревался дать бой "Королевскому клубу".

"Сливочных" и "быков" устраивала ничья для выхода в следующую стадию турнира. Однако испанский клуб все-таки оказался сильнее, на классе одолев соперников из Австрии.

Зальцбург – Реал 0:3

Голы: Винисиус Жуниор, 40, Вальверде 45+3, Гарсия, 84

Реал начал матч против Зальцбурга активно, создавая опасные моменты, чтобы забить быстрый мяч.

"Быки" смогли отбиться от нашествия соперника и показали зубы в ответ, но все равно обе команды долго не смогли отличиться голом.

Счет был открыт аж на 40-й минуте противостояния. Голом отметился Винисиус Жуниор, который выбежал почти один на один с голкипером – 1:0.

На этом Реал не остановился и почти сразу забил второй гол. На этот раз забитый мяч на свой счет записал Федерико Вальверде, который получил великолепный пас от Винисуса в штрафной площадке соперника – 2:0.

Во втором тайме команды также создавали опасные моменты. Однако единственный гол был забит на 84-й минуте матча усилиями молодого таланта "сливочных" Гонсало Гарсии – 3:0.

В итоге Реал набрал 7 очков в своей группе и получил путевку в плей-офф Клубного чемпионата мира 2025. "Сливочные" в 1/8 финала турнира сыграют против Ювентуса – 1 июля.