На известный клуб УПЛ наложили трансферный бан: что произошло

На луганскую Зарю был наложен трансферный бан. Из-за этого клуб не сможет регистрировать новых игроков.

Двое бывших игроков луганской Зари Никита Шевченко и Максим Казаков сообщили, что клуб до сих пор не рассчитался с ними за долги. Поэтому на команду был наложен трансферный бан, пишет 24 канал со ссылкой на "Украинский футбол".

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Какие проблемы будет иметь Заря

Шевченко рассказал, что клуб не сможет заявить новых игроков. То есть подписать они могут, а вот заявить – нет, пока не рассчитаются.

Трансферный бан действует с января. Как я об этом узнал? Прошел срок в 45 дней с момента вынесения решения Палаты по разрешению споров. Со мной пока никто из Зари не контактировал,

– отметил Никита.

Также Заря не выплатила долги Казакову. Он сказал, что наверняка, вспомнят об этом, когда трансферное окно откроется.

"Если не рассчитаются, то не смогут регистрировать игроков в это трансферное окно. Узнал об этом, потому что я вопросом долгов занимаюсь с юристкой и она держит меня в курсе. Еще месяца два-три назад, когда Заря получила полную форму решения из Палаты разрешения споров, звонили с предложением расчета, которое меня, мягко говоря, никак не устраивало. И после этого никакой связи не было", – рассказал Максим Казаков.

Отметим, что сейчас Заря занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ.