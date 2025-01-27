Двоє колишніх гравців луганської Зорі Микита Шевченко та Максим Казаков повідомили, що клуб досі не розрахувався з ними за борги. Через це на команду був накладений трансферний бан, пише 24 канал з посиланням на "Український футбол".

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Які проблеми матиме Зоря

Шевченко розповів, що клуб не зможе заявити нових гравців. Тобто підписати вони можуть, а от заявити – ні, допоки не розрахуються.

Трансферний бан діє з січня. Як я про це дізнався? Пройшов термін у 45 днів з моменту винесення рішення Палати з вирішення спорів. Зі мною поки що ніхто з Зорі не контактував,

– зазначив Микита.

Також Зоря не виплатила борги Казакову. Він сказав, що напевно, згадають про це, коли трансферне вікно відкриється.

"Якщо не розрахуються, то не зможуть реєструвати гравців в це трансферне вікно. Дізнався про це, бо я питанням боргів займаюся з юристкою і вона тримає мене в курсі. Ще місяців два-три назад, коли Зоря отримала повну форму рішення з Палати вирішення спорів, дзвонили з пропозицією розрахунку, яка мене, м’яко кажучи, ніяк не влаштовувала. І після цього ніякого зв’язку не було", – розповів Максим Казаков.

Відзначимо, що наразі Зоря посідає 8-ме місце в турнірній таблиці УПЛ.