Українські футбольні клуби традиційно взимку проводять тренувальні збори закордоном. Не став виключенням із черкаський ЛНЗ, який вирушив до Іспанії.

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Пішов проти клубу

Втім не всі гравці клубу повернулись у розташування команди після відпустки. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Sport.ua, Френсіс Момо відмовляється далі грати за черкасців.

23-річний нігерієць вирішив бойкотувати виступи за ЛНЗ через війну в Україні. Момо знаходиться на Батьківщині в Нігерії та не хоче повертатися в УПЛ. Клуб веде із ним перемовини, але ймовірність його повернення низька.

Зазначимо, що Френсіс перейшов в ЛНЗ влітку 2024-го зі швейцарського Грасхоппера. Черкасці не платили за його трансфер, оскільки він був вже вільним агентом. Угода з українським клубом дійсна до 2027 року.

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За півроку в УПЛ Момо відзначився трьома голами та одним асистом у 15-ти матчах. Його команда пішла на зимову перерву на десятому місці. Взимку ЛНЗ замінив головного тренера, замість Андерса Карраско команду очолив Роман Григорчук.