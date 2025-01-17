Українські футбольні клуби готуються до другої частини сезону в УПЛ. Окрім зборів, команди проводять роботу і на трансферному ринку, підсилюючись новими футболістами.

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Новий клуб Харатіна

Тим часом свій перший зимовий перехід оформив рівненський Верес, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний сайт клубу. Новачком "червоно-чорних" став 29-річний хавбек Ігор Харатін.

Гравець підписав контракт на 2,5 роки та виступатиме у Рівному під 14 номером. Ігор є уродженцем Мукачева та вихованцем київського Динамо. За столичну команду він відіграв всього один матч.

Також Харатін виступав за Металіст, Зорю, Ференцварош, Легію, ДАК та Колос. У складі угорців він тричі ставав чемпіоном країни, а також забивав Барселоні у Лізі чемпіонів. До слова, цей момент Верес обіграв у презентації гравця.

Відео представлення Харатіна:

Окрім цього, на рахунку Ігоря 24 матчі за юнацькі та молодіжні збірні України, а також 4 гри за національну команду. У грудні Харатін був затриманий ТЦК за Закарпатті.