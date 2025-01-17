Украинские футбольные клубы готовятся ко второй части сезона в УПЛ. Кроме сборов, команды проводят работу и на трансферном рынке, усиливаясь новыми футболистами.

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Новый клуб Харатина

Тем временем свой первый зимний переход оформил ровенский Верес, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт клуба. Новичком "красно-черных" стал 29-летний хавбек Игорь Харатин.

Игрок подписал контракт на 2,5 года и будет выступать в Ровно под 14 номером. Игорь является уроженцем Мукачево и воспитанником киевского Динамо. За столичную команду он сыграл всего один матч.

Также Харатин выступал за Металлист, Зарю, Ференцварош, Легию, ДАК и Колос. В составе венгров он трижды становился чемпионом страны, а также забивал Барселоне в Лиге чемпионов. К слову, этот момент Верес обыграл в презентации игрока.

Видео представления Харатина:

Кроме этого, на счету Игоря 24 матча за юношеские и молодежные сборные Украины, а также 4 игры за национальную команду. В декабре Харатин был задержан ТЦК за Закарпатье.