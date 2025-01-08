О смерти Татьяны Гончаренко сообщила пресс-служба ровенского Вереса. Жене футболиста было 34 года, пишет 24 Канал.

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Перестало биться сердце у жены Романа Гончаренко

Футбольный клуб выразил соболезнования по поводу преждевременной потери.

"Верес соболезнует... В семье нашего защитника Романа Гончаренко произошла большая потеря. Перестало биться сердце у жены Романа – Татьяны Гончаренко

Наши большие соболезнования для Романа и его семьи. Держитесь!", – говорится в сообщении клуба.

Роман и Татьяна Гончаренко летом прошлого года праздновали пять лет брака. Без матери остался четырехлетний сын Дамир.

Татьяна Гончаренко боролась с раком / фото из инстаграма жены футболиста

Летом 2023 года на своей странице в инстаграме Татьяна сообщила, что врачи обнаружили у нее рак молочной железы. К большому сожалению, коварная болезнь унесла жизнь у жены Романа Гончаренко.