Про смерть Тетяни Гончаренко повідомила пресслужба рівненського Вереса. Дружині футболіста було 34 роки, пише 24 Канал.

Читайте також Три роки воював на передовій: помер колишній футболіст Кривбаса Сергій Сторожев

Перестало битися серце у дружини Романа Гончаренка

Футбольний клуб висловив співчуття з приводу передчасної втрати.

"Верес співчуває… У сімʼї нашого захисника Романа Гончаренка сталася велика втрата. Перестало битися серце у дружини Романа – Тетяни Гончаренко

Наші великі співчуття для Романа та його сімʼї. Тримайтеся!", – йдеться у повідомленні клубу.

Роман та Тетяна Гончаренко влітку минулого року святкували п'ять років шлюбу. Без матері залишився чотирирічний син Дамір.

Тетяна Гончаренко боролася з раком / фото з інстаграму дружини футболіста

Влітку 2023 року на своїй сторінці в інстаграмі Тетяна повідомила, що лікарі виявили у неї рак молочної залози. На превеликий жаль, підступна хвороба забрала життя у дружини Романа Гончаренка.