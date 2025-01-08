Про смерть Тетяни Гончаренко повідомила пресслужба рівненського Вереса. Дружині футболіста було 34 роки, пише 24 Канал.
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Перестало битися серце у дружини Романа Гончаренка
Футбольний клуб висловив співчуття з приводу передчасної втрати.
"Верес співчуває… У сімʼї нашого захисника Романа Гончаренка сталася велика втрата. Перестало битися серце у дружини Романа – Тетяни Гончаренко
Наші великі співчуття для Романа та його сімʼї. Тримайтеся!", – йдеться у повідомленні клубу.
Роман та Тетяна Гончаренко влітку минулого року святкували п'ять років шлюбу. Без матері залишився чотирирічний син Дамір.
Тетяна Гончаренко боролася з раком / фото з інстаграму дружини футболіста
Влітку 2023 року на своїй сторінці в інстаграмі Тетяна повідомила, що лікарі виявили у неї рак молочної залози. На превеликий жаль, підступна хвороба забрала життя у дружини Романа Гончаренка.