Где зарабатывал больше всего: бывшая жена Тимощука сообщила его зарплату в клубах

Предатель Украины Анатолий Тимощук во время футбольной карьеры выступал за Шахтер, Зенит и Баварию. Его бывшая жена Надежда Навроцкая рассказала, в какой команде "кормилец" получал больше всего денег.

Анатолий Тимощук в 1998 году подписал контракт с донецким Шахтером. В составе "горняков" он провел больше всего матчей в своей карьере, пишет 24 Канал.

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Сколько зарабатывал Тимощук в Зените

Надежда Навроцкая, экс-супруга Анатолия Тимощука, в интервью Blik.ua рассказала о его зарплатах в Шахтере, Зените и Баварии.

Первая зарплата Тимощука в донецком клубе была полторы тысячи долларов. Постепенно полузащитник начал зарабатывать больше.

"Сначала переписал контракт на три тысячи долларов, впоследствии – на пять, потом – семь, дальше – 15. Зарплата поднималась постепенно. Самый высокий пик в Шахтере у него был миллион долларов в год", – рассказала Навроцкая.

В 2007 году Тимощук подписал контракт с российским Зенитом. Шахтер получил за своего футболиста 20 миллионов долларов. В России зарплата "кормильца" выросла втрое.

"Зарплата в Зените? Около трех миллионов в год. Но перед переходом в Зенит было тоже предложение от Шахтера на увеличение суммы контракта.

Не потеряли в Баварии, мы договорились о лучших условиях – около четырех миллионов в год", – отметила экс-супруга Тимощука.

Отметим, что начинал футбольную карьеру Тимощук в луцкой Волыни, а завершал в Кайрате. По информации СМИ, в Казахстане он получал примерно один миллион евро.

В 2016 году Тимощук и Навроцкая развелись. В браке у них родилось две дочери. В 2017 году любитель "русского мира" вернулся в Санкт-Петербург, где присоединился к тренерскому штабу Зенита.

В начале марта 2025 года Министерство молодежи и спорта Украины лишило спортивных званий предателей Украины, в том числе Тимощука.