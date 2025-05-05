Украинский футболист летом отправится на просмотр в европейский клуб
- Иван Батист, защитник Кривбасса, летом отправится на просмотр в португальский клуб.
- Батист является воспитанником криворожского клуба, сыграл 22 матча в чемпионате ДЮФЛ и забил 2 гола.
Еще один украинский игрок может оказаться в европейском чемпионате. Защитник Кривбасса заинтересовал клуб, который выступает в элитном дивизионе Португалии.
Иван Батист попал в сферу интересов команды, которая ежегодно выступает в Лиге чемпионов. Переход 16-летнего защитника криворожан может состояться летом этого года, сообщает 24 канал со ссылкой на Футбол 24.
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Кого заинтересовал Батист
Иван Батист летом 2025 года отправится в Португалию. Защитник Кривбасса посетит на просмотр именитую Бенфику, где играет Анатолий Трубин.
Отметим, что Батист является воспитанником криворожского клуба. 16-летний защитник сыграл за Кривбасс в 22 матчах чемпионата ДЮФЛ и отметился двумя голами.
Ранее, украинский игроком интересовался другой европейский клуб. За Батистом наблюдал действующий чемпион Греции Олимпиакос, где выступает Роман Яремчук.