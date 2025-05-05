Украинский футболист летом отправится на просмотр в европейский клуб

Еще один украинский игрок может оказаться в европейском чемпионате. Защитник Кривбасса заинтересовал клуб, который выступает в элитном дивизионе Португалии.

Иван Батист попал в сферу интересов команды, которая ежегодно выступает в Лиге чемпионов. Переход 16-летнего защитника криворожан может состояться летом этого года, сообщает 24 канал со ссылкой на Футбол 24.

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Кого заинтересовал Батист

Иван Батист летом 2025 года отправится в Португалию. Защитник Кривбасса посетит на просмотр именитую Бенфику, где играет Анатолий Трубин.

Отметим, что Батист является воспитанником криворожского клуба. 16-летний защитник сыграл за Кривбасс в 22 матчах чемпионата ДЮФЛ и отметился двумя голами.

Ранее, украинский игроком интересовался другой европейский клуб. За Батистом наблюдал действующий чемпион Греции Олимпиакос, где выступает Роман Яремчук.