Экс-игрок Ромы ответил, заслуживает ли Довбык доверия в команде

Бывший защитник Ромы Венсан Кандела высказал свое мнение об Артеме Довбыке. Он ответил, стоит ли доверять украинцу и оставлять его в команде, пишет 24 канал со ссылкой на Solo la Roma.

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Что сказал Кандела о Довбике

Футболист назвал потенциальные трансферы Ромы, отметив, что нужны три серьезные усиления, а именно защитник, которого можно поставить рядом с Манчини и Н'Дикой, полузащитник и нападающий для игры вместе с Довбыком.

Заслуживает ли Довбик доверия? Безусловно. Все большие форварды проводили непростой первый сезон. У него есть мастерство, скорость и желание забивать,

– сказал Венсан Кандела.

Справка. В сезоне-2024/2025 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, в которых забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи.

Напомним, что услугами украинского футболиста ранее интересовался Реал Бетис.