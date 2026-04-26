Бывший вратарь украинских команд выбрал продолжение карьеры в России
- Бывший вратарь украинских команд Заури Махарадзе перешел в российскую медиализи в январе 2026 года, присоединившись к ФК Vibe.
- Махарадзе сменил украинское гражданство на грузинское в 2018 году, но так и не сыграл за сборную Грузии ни одного матча.
Бывший голкипер Зари, Полесья и молодежной сборной Украины (5 матчей) Заури Махарадзе сейчас продолжает карьеру. Ныне он выступает в российской медиалиге.
Это указано в профиле футболиста на Transfermarkt, однако без уточнения конкретного клуба. В то же время отдельные медиа сообщают, что речь идет о ФК Vibe, что также подтверждают соцсети команды.
Что известно о переходе Махарадзе в Россию?
Официально игрока представили 21 января 2026 года, и он уже успел сыграть за новый клуб – его можно увидеть на командных фото.
33-летний уроженец Одесской области присоединился к российской команде в январе 2026 года. Напомним, что в 2018 году Махарадзе сменил украинское гражданство на грузинское.
Известный футбольный агент и основатель компании ProStar Вадим Шаблий прокомментировал информацию о выступлениях Махарадзе в России под опекой его агентства в комментарии для сайта "Украинский футбол".
Нет, наше агентство уже давно с ним не работает. Есть ли у ProStar на контрактах игроки и тренеры, которые работают на России? Конечно, что нет!,
– заявил Шаблий.
Заури Махарадзе играет в российской медиализе / Фото скриншот с Transfermarkt
Кто такой Заури Махарадзе?
- Махарадзе был воспитанником донецкого Олимпика и провел 107 матчей в УПЛ в составе различных клубов. Он выступал за юношеские и молодежные сборные Украины U18 и U21, однако впоследствии сменил футбольное гражданство. В 2018 году вратарь получил вызов в сборную Грузии, но так и не провел за нее ни одного матча.
В разные годы он играл за Олимпик, СК Днепр-1, Зарю и Полесье. В последний раз в украинском футболе Махарадзе появлялся в 2021 году, после чего выступал за грузинский Мешахте.