Бывший вратарь украинских команд выбрал продолжение карьеры в России

Бывший голкипер Зари, Полесья и молодежной сборной Украины (5 матчей) Заури Махарадзе сейчас продолжает карьеру. Ныне он выступает в российской медиалиге.

Это указано в профиле футболиста на Transfermarkt, однако без уточнения конкретного клуба. В то же время отдельные медиа сообщают, что речь идет о ФК Vibe, что также подтверждают соцсети команды.

Что известно о переходе Махарадзе в Россию?

Официально игрока представили 21 января 2026 года, и он уже успел сыграть за новый клуб – его можно увидеть на командных фото.

33-летний уроженец Одесской области присоединился к российской команде в январе 2026 года. Напомним, что в 2018 году Махарадзе сменил украинское гражданство на грузинское.

Известный футбольный агент и основатель компании ProStar Вадим Шаблий прокомментировал информацию о выступлениях Махарадзе в России под опекой его агентства в комментарии для сайта "Украинский футбол".

Нет, наше агентство уже давно с ним не работает. Есть ли у ProStar на контрактах игроки и тренеры, которые работают на России? Конечно, что нет!,

– заявил Шаблий.

Заури Махарадзе играет в российской медиализе / Фото скриншот с Transfermarkt

Кто такой Заури Махарадзе?