Зеленский наградил Гераскевича орденом Свободы

Президент Владимир Зеленский отметил скелетониста Владислава Гераскевича, которого дисквалифицировали на Олимпийских играх. Глава государства отметил спортсмена орденом Свободы.

Орден Свободы – государственная награда Украины, установленная для награждения граждан за выдающиеся и особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины. В указе на сайте Президента говорится, что скелетонист Владислав Гераскевич получил отличие "За самоотверженное служение украинскому народу, гражданское мужество и патриотизм в отстаивании идеалов свободы и демократических ценностей".

Какова была реакция Зеленского на дисквалификацию Гераскевича?

Президент Зеленский выразил благодарность Владиславу Гераскевичу за его активную позицию и раскритиковал решение МОК о дисквалификации спортсмена на Олимпийских играх-2026.

Глава государства отметил, что такое решение МОК не имеет ничего общего с принципами олимпизма. Об этом он написал у себя на странице.

Шлем с портретами погибших украинских спортсменов – это о почете и памяти. Это напоминание всему миру, что такое российская агрессия и какова цена борьбы за независимость. И в этом нет нарушения ни одного правила, – подчеркнул Зеленский.

Реакция Владислава после дисквалификации

Сразу после сообщения о дисквалификации Владислав рассказал, что сомневается в том, действительно ли МОК поддерживает Украину и солидарен с нашим народом.

Мы заплатили цену за наше достоинство, Я отстаивал интересы Украины и память о спортсменах. Что дальше? Это только свершилось и трудно сказать. Наверное, будем готовить иск в CAS и продолжать бороться за наши права. Верю, что мы не нарушили никаких правил, – добавил Гераскевич.

Значение "шлема памяти" Гераскевича