"Героям слава!": самые ожесточенные соперники в Литве объединились лозунгом в поддержку Украины

Солидарность с Украиной способна примирить даже самых ярых соперников. Болельщики двух литовских баскетбольных клубов, которые откровенно терпеть не могут друг друга, вместе демонстрировали поддержку нашей стране.

Жальгирис Каунас и Ритас Вильнюс – это как Барселона и Реал в футболе. Но все противоречия оказались незначительными, когда речь шла об Украине, пишет в Threads пользователь vatslav_8323.

Как литовские фаны баскетбола поддержали Украину?

Во время матча литовской лиги фаны, которые при обычных обстоятельствах не проявляют друг к другу никакой симпатии, по очереди скандировали украинский национальный лозунг.

Что известно о позиции Жальгириса в отношении Украины?

Клуб из Каунаса считается одним из самых громких голосов солидарности с Украиной не только в баскетболе, но и в целом в европейском спорте.

Как пишет "Трибуна", уже 24 февраля 2022 года на матч Евролиги с мадридским Реалом арену Жальгириса украсили украинским лозунгом.



Арена Жальгириса в Каунасе, 22 февраля 2022 года

А потом клуб устроил беспрецедентную акцию, полностью перекрасив в сине-желтые цвета все предматчевые мероприятия перед игрой с Барселоной, а также впервые в своей истории на домашней площадке изменив зеленой форме ради комплекта в цветах украинского флага.



Жальгирис в матче с Барселоной

Дело не ограничивается только визуальной солидарностью: клуб также собрал для Украины уже более 40 миллионов евро помощи в поддержку ВСУ, волонтеров и территориальной обороны.