Никогда не станет своим, – Беленюк раскритиковал решение Ковтуна о смене гражданства

Олимпийский чемпион Жан Беленюк прокомментировал решение гимнаста Ильи Ковтуна сменить спортивное гражданство. Он считает, что тот совершает ошибку.

Серебряный призер Олимпийских игр-2024 Илья Ковтун принял окончательное решение о смене гражданства. Он планирует представлять национальную команду Хорватии.

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Беленюк считает, что Ковтун делает ошибку

Украинский спортсмен считает решение Ильи стратегически ошибочным шагом. Он отметил, что украинские спортсмены должны понимать, что даже финансово привлекательное предложение из другой страны не принесет счастья, пишет 24 канал со ссылкой на Sport Express.

Тебе никогда не стать своим в чужой стране. Максимум, тебя будут воспринимать как работника. Ковтун обязан своими успехами именно Украине. Ему надо объяснить, в чем проблема, что ему не нравилось, а не переводить стрелки на кого-то. За поступки надо отвечать самому,

– заявил Беленюк.

Он также добавил, что эта проблема могла бы быть решена не так кардинально.

"Смену сборной в такой тяжелый момент для страны момент, во время войны, считаю неуместной. У Ильи были все условия для подготовки к соревнованиям. После начала полномасштабного вторжения он оставался за границей. Получив серебряную медаль Олимпиады Ковтун получил от Украины все соответствующие выплаты", – рассказал Жан Беленюк.

Напомним, что главный тренер сборной Украины по спортивной гимнастике рассказал суть конфликта в федерации, из-за которой Илья Ковтун и принял такое решение.