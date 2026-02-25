Миллионы гривен: сколько Украина потратила на Олимпиаду-2026

Украина не получила на Олимпийских играх-2026 ни одной медали –и это вызвало у общества запросы относительно того, сколько денег государство "зря" потратило на подготовку к соревнованиям. Отвечать пришлось народному депутату и олимпийскому чемпиону Жану Беленюку.

По словам бывшего борца греко-римского стиля, общественность имеет право знать финансовую составляющую украинского спорта. Но трудно требовать от атлетов прыгнуть выше головы, пишет Трибуна.

Смотрите также Рекорды есть – медалей нет: итог Олимпийских игр-2026 для Украины

Сколько Украина потратила на участие в Олимпиаде-2026?

Беленюк обнародовал четкие цифры по бюджету зимнего спорта в 2025 и 2026 годах.

2025-й : 159,6 миллиона гривен – 140 миллионов на учебно-тренировочные сборы и 19,6 миллиона на бронирование и предварительные платежи, связанные с Олимпиадой-2026

: миллиона гривен – 140 миллионов на учебно-тренировочные сборы и 19,6 миллиона на бронирование и предварительные платежи, связанные с Олимпиадой-2026 2026-й: 120 миллионов гривен – 32 миллиона на финальные сборы, 42 миллиона – расходы, связанные с участием в Играх, 45 миллионов – премирование призеров. Последние вернутся в бюджет, ведь медалистов в команде нет.

Как Беленюк оценил выступления Украины на Олимпийских играх-2026?

Олимпийский чемпион Токио напомнил, что мы традиционно не можем похвастаться хорошими результатами на Зимних Олимпиадах.

Призываю общество поддерживать наших атлетов, потому что как бы там ни было, а Олимпийские игры – это соревнования, на которые нельзя просто так поехать. Потому что там представлены лучшие из лучших. Конечно, хочется, чтобы наши атлеты выигрывали большое количество медалей. Трудно готовиться, когда знаешь, что твои родные и близкие под постоянными обстрелами. Еще кто-то воюет. Это такие факторы, которые влияют негативно, но, тем не менее, хочется результатов. Есть над чем задуматься,

– признал Беленюк.

Почему Олимпиаду-2026 называют худшей в истории Украины?