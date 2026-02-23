Церемония закрытия Олимпиады была посвящена итальянской культуре и опере, с акцентом на экологичность. Кульминацией стал момент передачи олимпийского флага Франции, которая будет принимать Игры 2030 во Французских Альпах, пишет МОК.

Кто представлял Украину на Олимпиаде-2026?

Во время шествия флаг Украины несли фристайлисты Ангелина Брыкина и Дмитрий Котовский.

В этом году Украина была представлена рекордным за последние 16 лет количеством спортсменов – 46 атлетов в 11 видах спорта.

Среди них были:

биатлон: Богдан Борковский, Елена Городная, Юлия Джима, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Кристина Дмитренко, Виталий Мандзин, Александра Меркушина, Дмитрий Пидручный и Дарья Чалык.

фристайл: Ян Гаврюк, Ангелина Брыкина, Дмитрий Котовский, Нелли Попович, Максим Кузнецов, Диана Яблонская, Александр Окипнюк, Оксана Яцюк и Екатерина Коцар.

санный спорт: Богдан Бабура, Даниил Марциновский, Игорь Гой, Александра Мох, Антон Дукач, Елена Смага, Назарий Качмар, Елена Стецкив, Андрей Мандзий и Юлианна Туницкая.

скелетон: Владислав Гераскевич.

сноубординг: Аннамари Данча.

фигурное катание: Кирилл Марсак.

горнолыжный спорт: Дмитрий Шепюк и Анастасия Шапиленко.

лыжные гонки: Дмитрием Драгуном, Анастасией Никон, Александром Лисогором, Елизаветой Ноприенко, Дарьей Мигаль и Софией Шкатулой.

прыжки с трамплина: Виталий Калиниченко и Евгений Марусяк.

лыжное двоеборье: Дмитрий Мазурчук и Александр Шумбарец.

шорт-трек: Олег Гандей и Елизавета Сидорко.

Какие результаты в Украине на этой Олимпиаде?

Несмотря на отсутствие медалей, сборная Украины 8 раз попадала в топ-10, информирует НОК.

В биатлоне лучшие результаты показали:

Дмитрий Пидручный (17 место), Виталий Мандзин (10 место), Елена Городна (8 место), Александра Меркушина (в индивидуальной гонке занимала 17-е место, в спринте – 42-е), Юлия Джима (24 место), Кристина Дмитренко (18-е место в индивидуальной гонке; 54-е в спринте; 45-е в гонке преследования) и Дарья Чалык (9 место).

Во фристайле:

Александр Окипнюк (10 место), Ангелина Брыкина (13 место), Дмитрий Котовский (17 место в личном соревновании и 6 место в командном соревновании) и Екатерина Коцар (11 место).

У санном спорте отличились:

Юлианна Туницкая (18 место), Андрей Мандзий (12 место) , Игорь Гой (6 место в командной эстафете), Назарий Кочмар (14 место), Елена Стецкив и Александра Мох (7 место).

