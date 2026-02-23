Церемония закрытия Олимпиады была посвящена итальянской культуре и опере, с акцентом на экологичность. Кульминацией стал момент передачи олимпийского флага Франции, которая будет принимать Игры 2030 во Французских Альпах, пишет МОК.
Кто представлял Украину на Олимпиаде-2026?
Во время шествия флаг Украины несли фристайлисты Ангелина Брыкина и Дмитрий Котовский.
В этом году Украина была представлена рекордным за последние 16 лет количеством спортсменов – 46 атлетов в 11 видах спорта.
Среди них были:
биатлон: Богдан Борковский, Елена Городная, Юлия Джима, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Кристина Дмитренко, Виталий Мандзин, Александра Меркушина, Дмитрий Пидручный и Дарья Чалык.
фристайл: Ян Гаврюк, Ангелина Брыкина, Дмитрий Котовский, Нелли Попович, Максим Кузнецов, Диана Яблонская, Александр Окипнюк, Оксана Яцюк и Екатерина Коцар.
санный спорт: Богдан Бабура, Даниил Марциновский, Игорь Гой, Александра Мох, Антон Дукач, Елена Смага, Назарий Качмар, Елена Стецкив, Андрей Мандзий и Юлианна Туницкая.
скелетон: Владислав Гераскевич.
сноубординг: Аннамари Данча.
фигурное катание: Кирилл Марсак.
горнолыжный спорт: Дмитрий Шепюк и Анастасия Шапиленко.
лыжные гонки: Дмитрием Драгуном, Анастасией Никон, Александром Лисогором, Елизаветой Ноприенко, Дарьей Мигаль и Софией Шкатулой.
прыжки с трамплина: Виталий Калиниченко и Евгений Марусяк.
лыжное двоеборье: Дмитрий Мазурчук и Александр Шумбарец.
шорт-трек: Олег Гандей и Елизавета Сидорко.
Какие результаты в Украине на этой Олимпиаде?
Несмотря на отсутствие медалей, сборная Украины 8 раз попадала в топ-10, информирует НОК.
В биатлоне лучшие результаты показали:
Дмитрий Пидручный (17 место), Виталий Мандзин (10 место), Елена Городна (8 место), Александра Меркушина (в индивидуальной гонке занимала 17-е место, в спринте – 42-е), Юлия Джима (24 место), Кристина Дмитренко (18-е место в индивидуальной гонке; 54-е в спринте; 45-е в гонке преследования) и Дарья Чалык (9 место).
Во фристайле:
Александр Окипнюк (10 место), Ангелина Брыкина (13 место), Дмитрий Котовский (17 место в личном соревновании и 6 место в командном соревновании) и Екатерина Коцар (11 место).
У санном спорте отличились:
Юлианна Туницкая (18 место), Андрей Мандзий (12 место) , Игорь Гой (6 место в командной эстафете), Назарий Кочмар (14 место), Елена Стецкив и Александра Мох (7 место).
Чем запомнятся Олимпийские игры украинцам?
- Несмотря на сильный состав, Украина осталась без медалей – это уже третий случай в истории зимних Олимпиад, когда наши спортсмены не получали наград (ранее такое случалось в 2002 и 2010 годах).
- Скелетонист Владислав Гераскевич попал в центр внимания после того, как организаторы запретили ему выступать со шлемом в честь погибших украинских спортсменов.
- На дистанции 1500 метров Олег Гандей установил личный и национальный рекорд: попал в "B-финал" и занял 15-е место в общем зачете – лучший результат для Украины в этой дисциплине.
- На дистанции 500 метров он дошел до четвертьфинала, что стало историческим достижением – впервые в истории Украины спортсмен пробился так далеко на этой дистанции на Олимпийских играх.
- Кирилл Марсак дебютировал на Олимпиаде 2026 года и сразу показал один из лучших результатов украинских фигуристов за последние годы. В короткой программе он набрал 86,89 баллов – новый личный рекорд и лучший результат украинца за 28 лет.
- По сумме двух программ Марсак занял 19-е место, что стало самым высоким достижением Украины в мужском одиночном катании на Олимпиадах за 24 года.