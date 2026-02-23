Церемонія закриття Олімпіади була присвячена італійській культурі та опері, з акцентом на екологічність. Кульмінацією став момент передачі олімпійського прапора Франції, яка прийматиме Ігри 2030 у Французьких Альпах, пише МОК.
Хто представляв Україну на Олімпіаді-2026?
Під час ходи прапор України несли фристайлісти Ангеліна Брикіна та Дмитро Котовський.
Цього року Україна була представлена рекордною за останні 16 років кількістю спортсменів – 46 атлетів у 11 видах спорту.
Серед них були:
біатлон: Богдан Борковський, Олена Городна, Юлія Джіма, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Христина Дмитренко, Віталій Мандзин, Олександра Меркушина, Дмитро Підручний та Дарина Чалик.
фристайл: Ян Гаврюк, Ангеліна Брикіна, Дмитро Котовський, Неллі Попович, Максим Кузнєцов, Діана Яблонська, Олександр Окіпнюк, Оксана Яцюк та Катерина Коцар.
санний спорт: Богдан Бабура, Даниїл Марціновський, Ігор Гой, Олександра Мох, Антон Дукач, Олена Смага, Назарій Качмар, Олена Стецків, Андрій Мандзій та Юліанна Туницька.
скелетон: Владислав Гераскевич.
сноубординг: Аннамарі Данча.
фігурне катання: Кирило Марсак.
гірськолижний спорт: Дмитро Шеп'юк та Анастасія Шапіленко.
лижні гонки: Дмитром Драгуном, Анастасією Нікон, Олександром Лісогором, Єлизаветою Ноприєнко, Дариною Мигаль та Софією Шкатулою.
стрибки з трампліна: Віталій Калініченко та Євген Марусяк.
лижне двоборство: Дмитро Мазурчук і Олександр Шумбарець.
шорт-трек: Олег Гандей та Єлизавета Сидьорко.
Які результати в Україні на цій Олімпіаді?
Попри відсутність медалей, збірна України 8 разів потрапляла до топ-10, інформує НОК.
У біатлоні найкращі результати показали:
Дмитро Підручний (17 місце), Віталій Мандзин (10 місце), Олена Городна (8 місце), Олександра Меркушина (в індивідуальній гонці посідала 17-те місце, у спринті – 42-ге), Юлія Джіма (24 місце), Христина Дмитренко (18-е місце в індивідуальній гонці; 54-е в спринті; 45-е в гонці переслідування) та Дарина Чалик (9 місце).
У фристайлі:
Олександр Окіпнюк (10 місце), Ангеліна Брикіна (13 місце), Дмитро Котовський (17 місце в особистому змаганні та 6 місце в командному змаганні) та Катерина Коцар (11 місце).
У санному спорті відзначилися:
Юліанна Туницька (18 місце), Андрій Мандзій (12 місце) , Ігор Гой (6 місце у командній естафеті), Назарій Кочмар (14 місце), Олена Стецків та Олександра Мох (7 місце).
Чим запам'ятаються Олімпійські ігри українцям?
- Незважаючи на сильний склад, Україна залишилася без медалей – це вже третій випадок в історії зимових Олімпіад, коли наші спортсмени не здобували нагород (раніше таке траплялося у 2002 та 2010 роках).
- Скелетоніст Владислав Гераскевич потрапив у центр уваги після того, як організатори заборонили йому виступати зі шоломом на честь загиблих українських спортсменів.
- На дистанції 1500 метрів Олег Гандей встановив особистий та національний рекорд: потрапив у "B‑фінал" і посів 15‑те місце в загальному заліку – найкращий результат для України в цій дисципліні.
- На дистанції 500 метрів він дійшов до чвертьфіналу, що стало історичним досягненням – вперше в історії України спортсмен пробився так далеко на цій дистанції на Олімпійських іграх.
- Кирило Марсак дебютував на Олімпіаді 2026 року і одразу показав один із найкращих результатів українських фігуристів за останні роки. У короткій програмі він набрав 86,89 балів – новий особистий рекорд і найкращий результат українця за 28 років.
- За сумою двох програм Марсак посів 19‑те місце, що стало найвищим досягненням України в чоловічому одиночному катанні на Олімпіадах за 24 роки.