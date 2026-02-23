Церемонія закриття Олімпіади була присвячена італійській культурі та опері, з акцентом на екологічність. Кульмінацією став момент передачі олімпійського прапора Франції, яка прийматиме Ігри 2030 у Французьких Альпах, пише МОК.

Дивіться також Підсумковий медальний залік Олімпіади-2026: хто виграв найбільше золота

Хто представляв Україну на Олімпіаді-2026?

Під час ходи прапор України несли фристайлісти Ангеліна Брикіна та Дмитро Котовський.

Цього року Україна була представлена рекордною за останні 16 років кількістю спортсменів – 46 атлетів у 11 видах спорту.

Серед них були:

біатлон: Богдан Борковський, Олена Городна, Юлія Джіма, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Христина Дмитренко, Віталій Мандзин, Олександра Меркушина, Дмитро Підручний та Дарина Чалик.

фристайл: Ян Гаврюк, Ангеліна Брикіна, Дмитро Котовський, Неллі Попович, Максим Кузнєцов, Діана Яблонська, Олександр Окіпнюк, Оксана Яцюк та Катерина Коцар.

санний спорт: Богдан Бабура, Даниїл Марціновський, Ігор Гой, Олександра Мох, Антон Дукач, Олена Смага, Назарій Качмар, Олена Стецків, Андрій Мандзій та Юліанна Туницька.

скелетон: Владислав Гераскевич.

сноубординг: Аннамарі Данча.

фігурне катання: Кирило Марсак.

гірськолижний спорт: Дмитро Шеп'юк та Анастасія Шапіленко.

лижні гонки: Дмитром Драгуном, Анастасією Нікон, Олександром Лісогором, Єлизаветою Ноприєнко, Дариною Мигаль та Софією Шкатулою.

стрибки з трампліна: Віталій Калініченко та Євген Марусяк.

лижне двоборство: Дмитро Мазурчук і Олександр Шумбарець.

шорт-трек: Олег Гандей та Єлизавета Сидьорко.

Які результати в Україні на цій Олімпіаді?

Попри відсутність медалей, збірна України 8 разів потрапляла до топ-10, інформує НОК.

У біатлоні найкращі результати показали:

Дмитро Підручний (17 місце), Віталій Мандзин (10 місце), Олена Городна (8 місце), Олександра Меркушина (в індивідуальній гонці посідала 17-те місце, у спринті – 42-ге), Юлія Джіма (24 місце), Христина Дмитренко (18-е місце в індивідуальній гонці; 54-е в спринті; 45-е в гонці переслідування) та Дарина Чалик (9 місце).

У фристайлі:

Олександр Окіпнюк (10 місце), Ангеліна Брикіна (13 місце), Дмитро Котовський (17 місце в особистому змаганні та 6 місце в командному змаганні) та Катерина Коцар (11 місце).

У санному спорті відзначилися:

Юліанна Туницька (18 місце), Андрій Мандзій (12 місце) , Ігор Гой (6 місце у командній естафеті), Назарій Кочмар (14 місце), Олена Стецків та Олександра Мох (7 місце).

Чим запам'ятаються Олімпійські ігри українцям?