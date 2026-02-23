Церемонія закриття Олімпіади була присвячена італійській культурі та опері, з акцентом на екологічність. Кульмінацією став момент передачі олімпійського прапора Франції, яка прийматиме Ігри 2030 у Французьких Альпах, пише МОК.

Хто представляв Україну на Олімпіаді-2026?

Під час ходи прапор України несли фристайлісти Ангеліна Брикіна та Дмитро Котовський.

Цього року Україна була представлена рекордною за останні 16 років кількістю спортсменів – 46 атлетів у 11 видах спорту.

Серед них були:

  • біатлон: Богдан Борковський, Олена Городна, Юлія Джіма, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Христина Дмитренко, Віталій Мандзин, Олександра Меркушина, Дмитро Підручний та Дарина Чалик.

  • фристайл: Ян Гаврюк, Ангеліна Брикіна, Дмитро Котовський, Неллі Попович, Максим Кузнєцов, Діана Яблонська, Олександр Окіпнюк, Оксана Яцюк та Катерина Коцар.

  • санний спорт: Богдан Бабура, Даниїл Марціновський, Ігор Гой, Олександра Мох, Антон Дукач, Олена Смага, Назарій Качмар, Олена Стецків, Андрій Мандзій та Юліанна Туницька.

  • скелетон: Владислав Гераскевич.

  • сноубординг: Аннамарі Данча.

  • фігурне катання: Кирило Марсак.

  • гірськолижний спорт: Дмитро Шеп'юк та Анастасія Шапіленко.

  • лижні гонки: Дмитром Драгуном, Анастасією Нікон, Олександром Лісогором, Єлизаветою Ноприєнко, Дариною Мигаль та Софією Шкатулою.

  • стрибки з трампліна: Віталій Калініченко та Євген Марусяк.

  • лижне двоборство: Дмитро Мазурчук і Олександр Шумбарець.

  • шорт-трек: Олег Гандей та Єлизавета Сидьорко.

Які результати в Україні на цій Олімпіаді?

Попри відсутність медалей, збірна України 8 разів потрапляла до топ-10, інформує НОК.

  • У біатлоні найкращі результати показали:

Дмитро Підручний (17 місце), Віталій Мандзин (10 місце), Олена Городна (8 місце), Олександра Меркушина (в індивідуальній гонці посідала 17-те місце, у спринті – 42-ге), Юлія Джіма (24 місце), Христина Дмитренко (18-е місце в індивідуальній гонці; 54-е в спринті; 45-е в гонці переслідування) та Дарина Чалик (9 місце).

  • У фристайлі:

Олександр Окіпнюк (10 місце), Ангеліна Брикіна (13 місце), Дмитро Котовський (17 місце в особистому змаганні та 6 місце в командному змаганні) та Катерина Коцар (11 місце).

  • У санному спорті відзначилися:

Юліанна Туницька (18 місце), Андрій Мандзій (12 місце) , Ігор Гой (6 місце у командній естафеті), Назарій Кочмар (14 місце), Олена Стецків та Олександра Мох (7 місце).

Чим запам'ятаються Олімпійські ігри українцям?

  • Незважаючи на сильний склад, Україна залишилася без медалей – це вже третій випадок в історії зимових Олімпіад, коли наші спортсмени не здобували нагород (раніше таке траплялося у 2002 та 2010 роках).
  • Скелетоніст Владислав Гераскевич потрапив у центр уваги після того, як організатори заборонили йому виступати зі шоломом на честь загиблих українських спортсменів.
  • На дистанції 1500 метрів Олег Гандей встановив особистий та національний рекорд: потрапив у "B‑фінал" і посів 15‑те місце в загальному заліку – найкращий результат для України в цій дисципліні.
  • На дистанції 500 метрів він дійшов до чвертьфіналу, що стало історичним досягненням – вперше в історії України спортсмен пробився так далеко на цій дистанції на Олімпійських іграх.
  • Кирило Марсак дебютував на Олімпіаді 2026 року і одразу показав один із найкращих результатів українських фігуристів за останні роки. У короткій програмі він набрав 86,89 балів – новий особистий рекорд і найкращий результат українця за 28 років.
  • За сумою двох програм Марсак посів 19‑те місце, що стало найвищим досягненням України в чоловічому одиночному катанні на Олімпіадах за 24 роки.