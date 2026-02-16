Український спортсмен після драматичного завалу вийшов у чвертьфінал Олімпіади-2026. Раніше всі українці на цій дистанції зупинялися на кваліфікації, повідомляє Суспільне Спорт.

Як відбулося досягнення Гандея?

У своєму забігу Гандей фінішував третім із часом 49,020 секунди.

Американець Брендон Кім врізався в українця і був дискваліфікований, що дозволило Гандею піднятися на другу позицію та пройти до чвертьфіналу.

Це історичне досягнення для України: уперше наша країна виходить у чвертьфінал Олімпіади на дистанції 500 метрів у шорт-треку.

Також, він став першим українцем на дистанції 1500 метрів, який зміг потрапити до фіналу В на Олімпійських іграх, фінішувавши 15-м.

Чи вийде Гандей на старт чвертьфінального забігу Олімпіади-2026?

Шорт-трекіст повідомив в коментарі Суспільне Спорт, що через сильний біль у травмованих ногах йому важко ходити і він, ймовірно, не зможе вийти на старт чвертьфіналу Олімпіади.

Остаточне рішення він ухвалюватиме разом із тренерами та федерацією.

Чвертьфінальні забіги на 500 метрів відбудуться у середу, 18 лютого, о 21:15.

