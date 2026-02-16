Украинский спортсмен после драматического завала вышел в четвертьфинал Олимпиады-2026. Ранее все украинцы на этой дистанции останавливались на квалификации, сообщает Общественное Спорт.
Как произошло достижение Гандея?
В своем забеге Гандей финишировал третьим со временем 49,020 секунды.
Американец Брэндон Ким врезался в украинца и был дисквалифицирован, что позволило Гандею подняться на вторую позицию и пройти в четвертьфинал.
Это историческое достижение для Украины: впервые наша страна выходит в четвертьфинал Олимпиады на дистанции 500 метров в шорт-треке.
Также, он стал первым украинцем на дистанции 1500 метров, который смог попасть в финал В на Олимпийских играх, финишировав 15-м.
Выйдет ли Гандей на старт четвертьфинального забега Олимпиады-2026?
Шорт-трекист сообщил в эксклюзивном комментарии Суспільне Спорт, что из-за сильной боли в травмированных ногах ему трудно ходить и он, вероятно, не сможет выйти на старт четвертьфинала Олимпиады.
Окончательное решение он будет принимать вместе с тренерами и федерацией.
Четвертьфинальные забеги на 500 метров состоятся в среду, 18 февраля, в 21:15.
Что известно об Олеге Гандее?
- Украинский шорт-трекист, один из самых известных в этом виде спорта в Украине.
- Он стал первым украинцем за более чем 20 лет, кто выступил на зимних Олимпийских играх в шорт-треке. Дебютировал он на дистанции 500 метров на Олимпиаде в Пекине-2022.
- Гендей систематически получал лицензии для участия в международных соревнованиях, работал над подготовкой вместе с мировыми командами и стремился поднять уровень украинского шорт-трека на мировой арене.
- По итогам четырех этапов Мирового тура он заработал право выступать на Олимпиаде-2026 в двух дисциплинах – 500 метров и 1500 метров.
- Международный союз конькобежцев запретил ему использовать собственный шлем с цитатой украинской поэтессы Лины Костенко "Там, где героизм, там нет окончательного поражения", что повлекло дополнительное внимание к выступлению спортсмена, информирует Reuters.