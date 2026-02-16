Украинский спортсмен после драматического завала вышел в четвертьфинал Олимпиады-2026. Ранее все украинцы на этой дистанции останавливались на квалификации, сообщает Общественное Спорт.

Как произошло достижение Гандея?

В своем забеге Гандей финишировал третьим со временем 49,020 секунды.

Американец Брэндон Ким врезался в украинца и был дисквалифицирован, что позволило Гандею подняться на вторую позицию и пройти в четвертьфинал.

Это историческое достижение для Украины: впервые наша страна выходит в четвертьфинал Олимпиады на дистанции 500 метров в шорт-треке.

Также, он стал первым украинцем на дистанции 1500 метров, который смог попасть в финал В на Олимпийских играх, финишировав 15-м.

Выйдет ли Гандей на старт четвертьфинального забега Олимпиады-2026?

Шорт-трекист сообщил в эксклюзивном комментарии Суспільне Спорт, что из-за сильной боли в травмированных ногах ему трудно ходить и он, вероятно, не сможет выйти на старт четвертьфинала Олимпиады.

Окончательное решение он будет принимать вместе с тренерами и федерацией.

Четвертьфинальные забеги на 500 метров состоятся в среду, 18 февраля, в 21:15.

