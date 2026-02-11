После запрета МОК "шлема памяти" скелетониста Гераскевича и экипировки фристайлистки Коцар, международный союз конькобежцев забанил шлем украинского шорттрекиста Олега Гандея. Участник Олимпийских игр сообщил "Суспільному", что на экипировке заметили "политический лозунг" – так охарактеризовали слова украинской писательницы Лины Костенко.

Почему запретили шлем Олега Гандея?

Организаторы решили, что эта надпись может восприниматься как политический лозунг, что противоречит правилам международных стартов.

У меня есть надпись на шлеме Лины Костенко: "Там где героизм, там нет окончательного поражения". – Запретили, сказали, что это политический лозунг, что это про войну, это нельзя. Я им перевел слово в слово – нет, это политический лозунг. Это просто мотивационные слова для меня, для моей команды и страны. Почему нет? Нельзя, это политически и это пропаганда,

– рассказал шорттрекист.

Гандею сообщили о запрете шлема за несколько дней до начала Олимпийских игр-2026. Украинский шорттрекист не прошел проверку от организаторов Олимпиады, и в итоге ему сказали, что из-за политического лозунга на шлеме ему нужно будет сменить экипировку.

Кого коснулись запреты ранее?

Эта история стала уже третьей подобной с участием украинцев на Олимпиаде. Ранее скелетонист Владислав Гераскевич не смог использовать свой "шлем памяти" с портретами украинских спортсменов, погибших в войне с Россией – МОК признал это нарушением правил о политических заявлениях на Олимпиаде и запретил экипировку.

Ранее шлем забрали у украинской фристайлистки Екатерины Коцар из-за англоязычной надписи о смелости и надежде – "Be brave like Ukrainian". Этот случай также восприняли как "политический месседж".

