После запрета МОК "шлема памяти" скелетониста Гераскевича и экипировки фристайлистки Коцар, международный союз конькобежцев забанил шлем украинского шорттрекиста Олега Гандея. Участник Олимпийских игр сообщил "Суспільному", что на экипировке заметили "политический лозунг" – так охарактеризовали слова украинской писательницы Лины Костенко.
Смотрите также "Стыдно за этот мир": как известные украинцы реагируют на поступок Гераскевича и скандал на Олимпиаде
Почему запретили шлем Олега Гандея?
Организаторы решили, что эта надпись может восприниматься как политический лозунг, что противоречит правилам международных стартов.
У меня есть надпись на шлеме Лины Костенко: "Там где героизм, там нет окончательного поражения". – Запретили, сказали, что это политический лозунг, что это про войну, это нельзя. Я им перевел слово в слово – нет, это политический лозунг. Это просто мотивационные слова для меня, для моей команды и страны. Почему нет? Нельзя, это политически и это пропаганда,
– рассказал шорттрекист.
Гандею сообщили о запрете шлема за несколько дней до начала Олимпийских игр-2026. Украинский шорттрекист не прошел проверку от организаторов Олимпиады, и в итоге ему сказали, что из-за политического лозунга на шлеме ему нужно будет сменить экипировку.
Кого коснулись запреты ранее?
Эта история стала уже третьей подобной с участием украинцев на Олимпиаде. Ранее скелетонист Владислав Гераскевич не смог использовать свой "шлем памяти" с портретами украинских спортсменов, погибших в войне с Россией – МОК признал это нарушением правил о политических заявлениях на Олимпиаде и запретил экипировку.
Ранее шлем забрали у украинской фристайлистки Екатерины Коцар из-за англоязычной надписи о смелости и надежде – "Be brave like Ukrainian". Этот случай также восприняли как "политический месседж".
Реакция украинских спортсменов на запреты
- Скелетонист Владислав Гераскевич принял решение игнорировать запрет МОК и выступать на Олимпиаде в шлеме с изображением убитых Россией украинских спортсменов.
- Из-за этого спортсмену, одному из претендентов на медали Олимпиады, может грозить дисквалификация.
- Олег Гандей получил запрет не от МОК, а от союза конькобежцев (ISU). Украина не имеет ни одного представителя в организации, что усложняет процесс борьбы и доказательства своего мнения относительно таких ситуаций.