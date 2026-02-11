Международный олимпийский комитет видит в действиях Гераскевича нарушение Олимпийской хартии. 24 Канал разбирался, какое наказание грозит украинцу.

Что говорят украинцы о дисквалификации Владислава Гераскевича?

Тренер и отец украинского спортсмена Михаил Гераскевич в комментарии Главком назвал отстранение от соревнований очень вероятным вариантом дальнейшего развития событий.

Судя по вчерашним абсолютно циничным заявлениям МОК, то вероятность решения о дисквалификации на сегодня я оцениваю в 95%. Мы не можем отступить. Если мы сейчас отступим, завтра уже россияне будет на соревнованиях с флагами. Любой протест любого украинского спортсмена будет мгновенно наказываться. Это у нас уже "экзистенциальное противостояние" с МОК,

– сказал Михаил Гераскевич.

Так же считает и президент НОК Вадим Гутцайт, который сказал, что за использование чего-либо запрещенного международной федерацией и МОК спортсмену вполне может грозить дисквалификация.

Министр молодежи и спорта Матвей Бедный в разговоре с Радио Свобода пообещал, что государство будет бороться за справедливость в отношении Гераскевича.

Мы будем отстаивать его право. Конечно это видимо не компенсирует ему возможность выступить на Олимпийских играх, но я считаю, что в таких условиях мы должны помнить благодаря кому мы на этих Олимпийских играх. Благодаря чему. Благодаря стойкости украинского народа. Благодаря героизму наших защитников, часть из которых отдала свою жизнь,

– подчеркнул Бедный.

Что сказали в МОК о возможной дисквалификации Гераскевича?

Во время выступления на ежедневном брифинге представитель МОК Марк Адамс попытался переложить ответственность на других спортсменов

Мы хотим, чтобы он соревновался. Мы очень-очень хотим, чтобы у него был свой момент. Это очень-очень важно. Мы хотим, чтобы у всех спортсменов был свой момент. И в этом суть, мы хотим, чтобы у всех спортсменов были честные и равные условия. И, знаете, эти рекомендации согласовали 4500 спортсменов, а также многие наши комиссии спортсменов. Это то, чего хотят эти спортсмены. Они хотят, чтобы этот конкретный момент на выступления был свободным от любых отвлекающих факторов,

– цинично сказал чиновник.

Что говорит Олимпийская хартия о поступке Гераскевича?

Статья 50 Олимпийской хартии, на которую ссылается МОК в своих замечаниях, запрещает рекламу, политическую, религиозную или расовую пропаганду.

Также при рассмотрении этого случая следует руководствоваться специально разработанными Рекомендациями для спортсменов на Олимпиаде-2026, которые содержат информацию о возможном наказании. МОК должен учитывать очень много факторов:

степень нарушения;

составляло ли высказывание составляло призывы, запрещенные международным гуманитарным правом, в частности национальную, расовую или религиозную ненависть;

нужно ли защитить легитимные интересы и ценности олимпизма;

было ли высказывание одноразовым;

были ли действия спортсмена добровольными или под принуждением;

жаловались ли другие атлеты.

Выбирая наказание, чиновники имеют очень большую свободу действий: базовая санкция – дисквалификация и лишение аккредитации, но ничего не мешает МОК вместо этого ограничить финансовым штрафом.